´Ú¹ñÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ä¸½Âå¼«¥È¥Ã¥×¤¬Æ±¹Ô¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î31Æü¡¢´Äµå»þÊó¤ÏÇ¯ÌÀ¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬1·î4¡Á7Æü¤ËÃæ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¼óÇ¾¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤È¾Ò²ð¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¢Ç¤¸å½é¤ÎË¬Ãæ¤È¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢11·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦·Ä½£¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿APEC¼óÇ¾²ñµÄ°ÊÍè¤ï¤º¤«2¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÃæ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î¡ÖºÆ²ñ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¡¢Ãæ´ÚÎ¾¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿Î®¤ì¤ò¸Ç¤á¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñÂçÅýÎÎÉÜ¤¬30Æü¤ËÌÀ¤«¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬4¡Á6Æü¤ËËÌµþ¤ÇÃæ¹ñ¼óÇ¾¤È¤Î²ñÃÌ¤ä¹ñÉÐ±ã²ñ¡¢ºßÃæ´Ú¹ñ¿Í¤È¤ÎºÂÃÌ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¸å¡¢¾å³¤¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢Ä«Á¯¤ÎÆÈÎ©±¿Æ°²È¡¦¶â¶å¡Ê¥¥à¡¦¥°¡ËÀ¸ÃÂ150¼þÇ¯¤ª¤è¤ÓÂç´ÚÌ±¹ñÎ×»þÀ¯ÉÜ¾å³¤µìÔ®ÀßÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¡¦Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎË¬Ãæ¤Ë¤Ï¥µ¥à¥¹¥óÅÅ»Ò¤ÎÍûºßï°¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢SK¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÖÃÂÙ¸»¡Ê¥Á¥§¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢¸½Âå¼«Æ°¼Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅ¢µÁÀë¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥½¥ó¡Ë²ñÄ¹¡¢LG¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ñ¸÷ëõ¡Ê¥¯¡¦¥°¥¡¥ó¥â¡Ë²ñÄ¹¤é200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´Ú¹ñ¤Î¼Â¶È²È¤«¤é¤Ê¤ë·ÐºÑÂåÉ½ÃÄ¤¬Æ±¹Ô¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢19Ç¯12·î°ÊÍèÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëµ¬ÌÏ¤À¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¾å³¤ÂÐ³°·ÐËÇÂç³Ø¡¦Ä«Á¯È¾Åç¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î袪ÆÁÉÌ¡Ê¥¸¥ã¥ó¡¦¥À¡¼¥Ó¥ó¡Ë¼çÇ¤¤¬¡Ö¿·¤¿¤ÊÇ¯¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¡×¤ÇÃæ´Ú´Ø·¸¤¬ºÆ½ÐÈ¯¤·¡¢°ÂÄêÅª¤Ê²óÉü´ü¤ËÆþ¤ë¾ÝÄ§¤À¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÆüÊÆÎ¾¹ñ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤âºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÆüÊÆÃæ3¥«¹ñ¤½¤ì¤¾¤ì¤È¤Î´Ø·¸¹½ÃÛ¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦°¡½£ÆüÊó¤Î¼ÒÄ¹¤â´ó¹ÆÊ¸¤ÎÃæ¤ÇÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ´Ú´Ø·¸¤¬ºÆµ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¿®¹æ¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¡¢APEC¼óÇ¾²ñÃÌ¤äÁÐÊý¤Ë¤è¤ë¥Î¡¼¥Ó¥¶Ë¬ÌäÀ¯ºö¤Ê¤É¤¬Î¾¹ñ´Ø·¸¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿·¤¿¤Ê³èÎÏ¤òÃí¤®¹þ¤ó¤À¤ÈÏÀ¤¸¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë