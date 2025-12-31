³¤Æî¾Ê½é¤ÎÊÒÆ»4¼ÖÀþ¥¹¥Þ¡¼¥È¹âÂ®Æ»Ï©¤¬³«ÄÌ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñÆîÉô³¤Æî¾Ê¤Ç½é¤ÎÊÒÆ»4¼ÖÀþ¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤¢¤ëÍÎ±ºÁÁ¹Á¹âÂ®Æ»Ï©¤¬12·î30Æü¡¢Àµ¼°¤Ë³«ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤Æî¼«Í³ËÇ°×¹Á¤Î·úÀß¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ·úÀß¤µ¤ì¤¿Æ±¹âÂ®Æ»Ï©¤ÏÁ´Ä¹35¡¥338¥¥í¤ËµÚ¤Ó¡¢¤¦¤ÁËÜÀþ¤Ï33¡¥037¥¥í¡¢ÀÜÂ³Àþ¤Ï2¡¥301¥¥í¤Ç¤¹¡£ËÌ¤Ï儋½£»ÔÅìÀ®ÄÃ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·Æî¤ÎÍÎ±º¹Á¤Ë»ê¤ê¡¢ËÜÀþ¤ÏÊÒÆ»4¼ÖÀþ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©´ð½à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àß·×»þÂ®120¥¥í¡¢Ï©¾²Éý42¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£ÀÜÂ³Àþ¤ÏÊÒÆ»3¼ÖÀþ¤Î1µéÆ»Ï©´ð½à¤òºÎÍÑ¤·¡¢Àß·×»þÂ®80¥¥í¡¢Ï©¾²Éý34¡¥5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤¹¡£Á´Àþ¤Ë16¤Î¶¶¤È6¥«½ê¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤Æî¾Ê½é¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¹âÂ®Æ»Ï©¤È¤·¤Æ¡¢·úÀß¸½¾ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È·úÀß¸½¾ì¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Á´Àþ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë