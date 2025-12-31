¡Ú¹ÈÇò¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡ÖÉã¤â¡Ä¡×¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡õËÌÂ¼¾¢³¤¡ÈÊì»ÒºÆ²ñ¡É¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×SP10Ê¬¡ª¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ±é½Ð¤â
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Ï12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾¡ÊÂè2Éô¡Ë¤Ï´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢º£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³«Ëë¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¡¢¹ÈÁÈ»Ê²ñ¤Ë½éµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤È¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ÎÃç´Ö¤¬½¸·ë¤·¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾¶Ê5¶Ê¤òÈäÏª¡£¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î±é½Ð¤â¤¢¤ê¡¢Ìó10Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶äºÂ¤ÎµÊÃãÅ¹¤Ë¡¢Ä«ÅÄÍö»Ò¡Ê²Ï¹çÍ¥¼Â¡ËÄ«ÅÄ¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡ËÌø°æ¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÊÀ¾Â¼ÍºÀµ¡ËÄ«ÅÄ±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤¬½¸·ë¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Ä«ÅÄ¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤«¤é²Ï¹ç¡¦¸¶¡¦ËÌÂ¼¤¬¡È¥ï¡¼¥×¡É¡£NHK¥Û¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¡£¹â¶¶Ê¸ºÈ¤Ï±é¤¸¤¿¿ÉÅç·òÂÀÏºÌò¤¬NHK¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤¤¤¦Êª¸ìÀßÄê¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¿ó¤ÎÊì¡¦ÅÐÈþ»ÒÌò¤ò±é¤¸¤¿¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤Ï¿³ºº°÷¡£ËÌÂ¼¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£
¡¡¿ó¤ÎÉã¡¦Ìø°æÀ¶Ìò¤ò±é¤¸¤¿Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡ÖÉã¤µ¤ó¤â´Ñ¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¶ÊÌÜ¤È²Î¤¤¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡áº£ÅÄÈþºù¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú
¡¡¡Ö¿Þ°Æ²Ê¤Î²Î¡×¡áËÌÂ¼¾¢³¤¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¦»³»û¹¨°ì¡¦³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó
¡¡¡Ö¸«¾å¤²¤Æ¤´¤é¤óÌë¤ÎÀ±¤ò¡×¡áÂç¿¹¸µµ®
¡¡¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡áº£ÅÄÈþºù¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¦Âç¿¹¸µµ®¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¦ÃæÈøÎ´À»¡¦»³»û¹¨°ì¡¦¸ÍÅÄ·Ã»Ò
¡¡¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¡áº£ÅÄÈþºù¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¡¦²Ï¹çÍ¥¼Â¡¦¸¶ºÚÇµ²Ú¡¦¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¦Âç¿¹¸µµ®¡¦ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¦ÃæÈøÎ´À»¡¦»³»û¹¨°ì¡¦¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡¦¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¦¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¦¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¦¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¦¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¦¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó