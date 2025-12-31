¡Ú¹ÈÇò¡ÛÉû²»À¼¥À¥¤¥¢¥ó¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤òµ´¥¤¥¸¥ê¡ÖÄ¶¥Ï¥¤¥Ö¥éÃå¤Æ¤ëw¡×¡Ö»Ê²ñÁÀ¤Ã¤Æ¤ëw¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£º£²ó¤ÎÉû²»À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¡£Æ±¶É¤ÎÎÓÅÄÍýº»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¦¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¹ÈÁÈ½Ð¾ì¤Î¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡ÖÀéÄ»¡×¤Î¥Î¥Ö¡£¥Î¥Ö¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÄÅÅÄ¤È¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ä¡ª¡×¡Ö¥Î¥Ö¤ä¡ª¥Î¥Ö¤ä¡ª¡×¡Ö¥Î¥Ö¤µ¤ó¥¦¥±¤í¥¦¥±¤í¡ª¡ª¡×¡Ö¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¤¡¢¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥Î¥Ö¡£¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î²ÎÀ¼¤Ç¡¢¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡¢°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¥º¥É¥ó¤È¶»¤Ë¤¯¤ë¡¢¤È¤ê¤³¤Ë¤Ê¤ë²ÎÉ±¡×¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òPR¤·¤¿¡£¤³¤ÎÍÍ»Ò¤ËÄÅÅÄ¤Ï¡Ö¤¹¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤±¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£¥æ¡¼¥¹¥±¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤ä¤Í¤ó¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥Î¥Ö¤Î°áÁõ¤Ë¤â¿¨¤ì¡ÖÄ¶¥Ï¥¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÃå¤Æ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¥ê¡£¤Ê¤¼¤«º¸Âµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Î¥Ö¤¬¡Ö¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¤Ë¡¢¡È¤³¤³¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢ÄÅÅÄ¤Ï¡ÖNHK¤Î»Ê²ñÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¡×¤ÈºÆ¤Ó¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£