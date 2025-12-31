£Ò£Å£Î£Á¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ï¤Þ¤À¡¢·à¾¡¤Î°Ëß·À±²Ö¡ÖËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×Á°Æü·×ÎÌ¤Î°®¼êµñÈÝ¤Ï¡Ö£Ò£Å£Î£ÁÁª¼ê¤¬¤º¤ë¤¤¡×
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡²¦¼Ô¡¦°Ëß·À±²Ö¡Ê£²£¸¡Ë¡á£Ò£ï£ù£ó¡¡£Ç£Ù£Í¡¿£Ê£Á£Ð£Á£Î¡¡£Ô£Ï£Ð¡¡£Ô£Å£Á£Í¡á¤¬½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥àµé¡Ê£´£¹¡¦£°¥¥í·ÀÌó¡ËÁª¼ê¸¢»î¹ç¤ËÎ×¤ß£²²ó£±Ê¬£µ£¸ÉÃ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç£Ò£Å£Î£Á¡Ê£³£´¡Ë¡á¥·¡¼¥¶¡¼¥¸¥à¡á¤«¤é°ìËÜ¾¡¤Á¡£»î¹ç¸å¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡ÖËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤Èµ¿ÌäÉä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡£±²óÁá¡¹¤Ëº¸¥Õ¥Ã¥¯¤Ç¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£²ñ¾ì¤¬Âç¤¤¯¤É¤è¤á¤¯Ãæ¡¢·üÌ¿¤ËÄÉ·â¤ò¤·¤Î¤®¡¢½ªÈ×¤Ï¿²µ»¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ê¤É¤ÇÈ¿·â¤·¤¿¡££²²ó¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢°ìÊýÅª¤Ë¹¶¤á¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»î¹çÁ°¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÀåÀï¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿»î¹ç¤Ç¡¢¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é°ú¤ÍÈ¤²¤¿£Ò£Å£Î£Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¾Ð´éËþ³«¤Î°Ëß·¡£»î¹ç¸å¤Ï·Á¼°Åª¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¬¡¢°®¼ê¤äÊúÍÊ¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¥¯¤¬Íè¤ë¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤é¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·¤Ê¤¤ã¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢£Ò£Å£Î£Á¤Î¼ÂÎÏ¤ò¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¥Ñ¥ó¥Á¤Ï½Å¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡ÀåÀï¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿º£»î¹ç¡£¡ÖÅÓÃæ¤Ç²¿¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢£Ò£Å£Î£Á¤È¤ÎÏÂ²ò¤Ë¤Ï¡ÖÆþ¾ì¤Î»þ¤«¤é¤¹¤´¤¤²Ú¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àú¤ê¤Î»þ¤Ç¤âËÜ¿´¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¾¯¤·ËÜ¿´¤ò½Ð¤·¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ãç°¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ºÝ¤Î¿´¶¤ò¡Ö²¿¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢ÏÂ²ò¤Ï¤Þ¤ÀÌ¤Äê¤Î¾õ¶·¡£Á°Æü·×ÎÌ¤Ç¤Ï£Ò£Å£Î£Á¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤é¤ìµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¡¹Æü¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç£Ò£Å£Î£Á¤¬°®¼ê¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È£Ò£Å£Î£ÁÁª¼ê¤¬¤º¤ë¤¤¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤³¤Ç°®¼ê¤·¤Æ¡Ø¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¸À¤Ã¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥éÊÑ¤·¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£