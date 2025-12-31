¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê»£±Æ¡¦¾®Åç»ËÜ¿¡Ë

¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«

11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë»°»³¤Ò¤í¤·¡Ê45¡Ë¤Ï¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó¡¡¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µ­Ï¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£

Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌ¾Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¹ÈÇò¡ß¤±¤ó¶Ì¡×¡£º£Ç¯¤Î¥²¥¹¥È¤ÏIROHA¡ÊILLIT¡Ë¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢MAKI¡Ê¡õTEAM¡Ë¡¢DJ KOO¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥óÌ§ÎØ¤Ï¤ë¤«¡¢¹ÈÇò»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¤¬Ä©Àï¡£¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¤±¤ó¶Ì¤ò¥­¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¿Í¤ÎºÇ¤âÄ¹¤¤Îó¡×129¿Í¤ÎÀ¤³¦µ­Ï¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¤±¤ó¶Ì4ÃÊ¤Î»°»³¤¬Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£²áµî8²ó¤ÏÀ®¸ù5²ó¤Ç¼ºÇÔ3²ó¡£

¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿Í­µÈ¡£¡Ö°ú¤­¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ü¤ä¤­¤Ê¤¬¤é¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£129¿ÍÌÜ¤Î»°»³¤ÏÀ¤³¦µ­Ï¿¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡Ö¥¨¥¤¥¨¥¤¥ª¡¼¡×¤ÈÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¡¢Í­µÈ¤â¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Ã¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£