¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢Æ±£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡á¤Ë£´²ó£²Ê¬£´£²ÉÃ¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡££·¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÁ°¿Ê¡£»î¹ç¸å¤Î¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¿Ø°ÕÍß¤òÅÅ·âÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£³£¶ºÐ¤ÎÀ¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÆµ¯¤ò¿ë¤²¤¿¡££±²ó¤«¤éº¸¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢£²²ó¤Ë¤Ï±Ô¤¤º¸¥Ü¥Ç¥£¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡££³²ó¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤Ê¤É»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢£´²ó¤ËºÆ¤Ó±Ô¤¤º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Àï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤Þ¤À¡¢ËÍ¼«¿È¤â¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¡£¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬³§¤µ¤ó¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡£²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¯»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡£Áê¼ê¤¬¥À¥¦¥ó¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡¢»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¡££Ë£Ï¼«ÂÎ¤ÏÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»¨¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÉ¬¤ººÇ¸å¤Ë£Ë£Ï¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¾¡Íø¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð´Ø·¸¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î»Ö¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤ÐÇ¯Îð¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¾ÚÌÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬´ÑÀï¤ËË¬¤ì¤¿¡£°æ²¬¤Ï¡Öº£Æü¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤Ï¡¢ÍèÇ¯£µ·î¤Ë°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤½¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤ÈÅÅ·âÉ½ÌÀ¡£¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄéÀ»ÌéÁª¼ê¤È¤âÀï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¸½¶·¡¡£×£Â£Á¤Ï²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬£±£²·î£±£·Æü¤Ë»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤òÀ©¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Åý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿£É£Â£Æ¤Ï¶õ°Ì¤Ç¡¢£×£Â£Ã¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¡££×£Â£Ï¤Ï£¹·î¤ËÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£