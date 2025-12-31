ÉÊÀîÍ´¡Ö£³¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡×¤Î»àµîÊó¹ð¡ÖµÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é±þ±ç¡×¤Ë´¶¼Õ¡¡°Ìò¤Ç³èÌö¡¡Í¾Ì¿Àë¹ð¤â
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¡Ê53¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£µÁÉã¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬¸ÞÏº¤µ¤ó¤¬30Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
ÉÊÀî¤Ï¡Ö12·î30Æü¸á¸å6»þ45Ê¬º¢¡¢Éã¡¦ÊÒ²¬¸ÞÏº¤¬ÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ´ü¤Ï¶ì¤·¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤ËÀÅ¤«¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÎ¹Î©¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤É¤ó¤Ê¤È¤¤â»ä¤ò¸«¼Î¤Æ¤º¡¢µÈËÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿Æü¤«¤é¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Éã¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡Ù¤È¥Í¥¿¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢ÁÓÃæ¤Î¤¿¤á¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¡¦¿·Ç¯¤Î¤´°§»¢¤Ï¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÉÊÀî¤ÎÊì¤ÇÈþÍÆ²È¤Î¥Þ¥À¥àÏ©»Ò»á¤âX¤Ç¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É×¡¦ÇÐÍ¥ÊÒ²¬¸ÞÏº¡ÊÉÊÀî¸÷Íº¡Ë¤¬12·î30Æü¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¾Ì¿Àë¹ð¡Ø1¥«·î¡Ù¤ò4¥«·î¶á¤¤Æü¡¹¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢ÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤à¤³¤È¤Ê¤¯Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¤Î¤´¸üµÃ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¸æÎé¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
ÉÊÀî¤Ï¡¢Êì¤ÎÏ©»Ò¤µ¤ó¤¬07Ç¯¤ËºÆº§¤·¤¿ÊÒ²¬¤µ¤ó¤ò¥Í¥¿¤Ê¤É¤Ç¡Ö3¿ÍÌÜ¤ÎÉã¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢¿Æ°¦¤Î¾ð¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
ÊÒ²¬¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖÀÄ½Õ¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¡×¤Ê¤ÉÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢°ÌòÏ©Àþ¤ËÊÑ¹¹¤·¡Ö¿å¸Í²«Ìç¡×¡ÖÀ¾Éô·Ù»¡¡×¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Ê¤ÉÃøÌ¾ºîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¡£