¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¡£°µ½Ì¶õµ¤¤ò»È¤¨¤Ð¥Á¥«¥é¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë
2025Ç¯1·î11Æü¤Îµ»ö¤òÊÔ½¸¤·¤ÆºÆ·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤â¤Ê¤ó¤«¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤¾¡£
¥é¥¹¥ô¥§¥¬¥¹¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎCES 2025¤Ï¡¢¡Ö²ÈÅÅ¸«ËÜ»Ô¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÇÅÅÆ°¤Î¤â¤Î¤·¤«½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¤Ç¤¹¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Îà¤òºî¤ëÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥ä¹©¶È¤¬¡¢ÅÅ¸»¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
The first day of CES 2025 has concluded. We had a large number of visitors, and those who tried on the assist suits were very pleased. pic.twitter.com/dZ1N3QKJkK- ¥À¥¤¥ä¹©¶È¡Ú¸ø¼°¡Û (@daiyak_medical) January 8, 2025
½Å¤¤Êª¤ò¥é¥¯¤Ë»ý¤Á¾å¤²¤ë
¡Ö¥¢¥ó¥×¥é¥°¥É¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¡Ê»îºîµ¡¡Ë¡×¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤ÈÂÀ¤â¤â¤Ë°µ½Ì¤·¤¿¶õµ¤¤ÇÆ°¤¯¿Í¹©¶ÚÆù¤ò»Å¹þ¤ó¤À¾åÈ¾¿ÈÍÑ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡£·¤¤ÎÎ¢¤Ë¥Ý¥ó¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Êâ¹Ô»þ¤Ë°µ½Ì¶õµ¤¤òÎ¯¤á¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¤¤Êª¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë»þ¡¢ÆÃÄê¤Î»ÑÀª¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ð¥ë¥Ö¤¬ºîÆ°¤·¤Æ¶ÚÆù¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤â¥â¡¼¥¿¡¼¤â¥Ê¥·
¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤¤òÀµ¤·¤¯Æ³¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÇØ¶Ú¤ÎÉé²Ù¤ò2³ä¤Û¤É·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤¬ÍøÅÀ¡£
¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¼«ÂÎ¤¬·ÚÎÌ¡£½¼ÅÅ¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤Î¤âÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
CES2025¡¡Safety Vest Integrated Assist Suit pic.twitter.com/0h45obEF4e- ¥À¥¤¥ä¹©¶È¡Ú¸ø¼°¡Û (@daiyak_medical) January 8, 2025
4¼ïÎà¤òÅ¸¼¨
Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÂÁ´¥Ù¥¹¥È¤È°ìÂÎ·¿¤Ç¥¢¥·¥¹¥È¥¹¡¼¥Ä¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤È¡¢È¿¼ÍºàÉÕ¤¤¬2¼ïÎà¡£
¤Þ¤¿ºòÇ¯¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥É¥¹¡¼¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢ÁõÃåÀ¡¢ÍøÊØÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Á°²óÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡£
CES2025¡¡assist suit with pneumatic artificial muscles pic.twitter.com/aAtdVZ4XTa- ¥À¥¤¥ä¹©¶È¡Ú¸ø¼°¡Û (@daiyak_medical) January 8, 2025
¤É¤ì¤â¹©»ö¸½¾ì¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¹øÄË»ý¤Á¤ÏÆü¾ï¤Ç¤â¥¤¥ó¥Ê¡¼¤Ë»Å¹þ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú»²²ÃÌµÎÁ¡ÛCES 2026¤Ç¸«¤¿Ž¢Ì¤Íè¤Î¤Ï¤Ê¤·Ž£¤ò¤´Êó¹ð
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÈBusiness Insider Japan¡¿Tech Insider¤Î¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥ÈŽ¢AI First LoungeŽ£¤ÎÂè4ÃÆ¤Ï¡¢¤³¤ÎCES 2026¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾ÊÔ½¸Éô¤ÏCES 2026¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼èºà¤òÍ½Äê¡£¤È¤ì¤¿¤Æ¤Î¥Æ¥Ã¥¯»ö¾ð¤òÊó¹ð¤¹¤Ù¤¯¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¤ÏÁíÊÔ½¸Ä¹¤ÎÈøÅÄÏÂ¼Â¡¢À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Business Insider Japan¤«¤é¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Ä¹¤Î°ËÆ£Í¡¢Tech InsiderÊÔ½¸¥Á¡¼¥Õ¤Î¾®ÎÓÍ¥Â¿Ïº¤¬¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤È¤ÎÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÅ¸³«¡£Copilot¤ÎÆü¾ï»È¤¤¤È¡¢¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À»È¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢AI¤Î¼ÂÍÑ¤Ë¿¼¤¯¥³¥ß¥Ã¥È¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
AI First Lounge Vol.4 ¡ÁCES¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¡¢AI¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈÌ¤Íè¡Á
¡üÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¡üÆü»þ¡ÊÍ½Äê¡Ë ¡¡2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë17:00³«¾ì¡¡17:20³«»Ï¡¡20:30½ªÎ»
¡ü²ñ¾ì
BABY The Coffee Brew Club
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6ÃúÌÜ31-21 ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É ¥Ï¥é¥«¥É 3³¬
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¡Î§¤Ë¤è¤ê20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î°û¼ò¤Ï¸Ç¤¯¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ø¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¤´Æþ¾ì¤ÎºÝ¤ËÇ¯Îð³ÎÇ§¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Î¤´Äó¼¨¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤¬¸í¤Ã¤Æ°û¼ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢Åö¥¤¥Ù¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¼çºÅ¼Ô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ïº©¿Æ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥«¥Õ¥§¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç´Ø·¸¼Ô¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÈøÅÄÁíÊÔ½¸Ä¹¤Û¤«¡¢À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ä¹ËÆ£¸ø°ìÏº¤Ê¤Éµ¤±Ô¤Î¥®¥º¥â¡¼¥É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â»²²Ã¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¾ÀÜ¤¤¤í¤¤¤í¼ÁÌä¤¹¤ë¤Î¤âOK¤Ç¤¹¤è¡£
»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢Peatix¤Ç¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¾ÜºÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Source: X, ¥À¥¤¥ä¹©¶È