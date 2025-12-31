ÍÕ·î¤¢¤ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡× ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖËÜÅö¤Ë¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥°¥é¥Ó¥¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍÕ·î¤¢¤ä¡Ê¤Ï¤Å¤¡¦¤¢¤ä¡Ë¤¬¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤¿·Ê¿§¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ëº£¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍÕ·î¤¢¤ä¡¢¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓµ±¤¯
¡½ ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é11Ç¯¡¢8·î¤Ë¤Ï32ËçÌÜ¤ÎDVD¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
ÍÕ·î¡§DVD¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤º¤Ã¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï30ËçÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇDVD¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¤Î¡ËÀìÂ°·ÀÌó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½ª¤ï¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÀµÄ¾30Ëç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¿·¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢30ËçÌÜ¤ò½Ð¤·¤Æ¤«¤é¡Ö¤ä¤á¤ë°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤â»×¤¤»Ï¤á¡¢¤Ê¤¢¤Ê¤¢¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ1Ç¯·Ð¤Á¡Ö¥»¡¼¥Ö¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È¡£
¤½¤ó¤Ê¼¡¤¤¤ÄDVD¤ò½Ð¤»¤ë¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Î»þ¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊDVD¤ò½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¡Ë¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Ê¡×¡ÖDVD¤Ï½Ð¤·¤¿¤¯¤Æ¤â½Ð¤»¤Ê¤¤»Ò¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ëÃæ¡¢30Ëç¤â½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Ê¤ª¡ØÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤í¤¦¡×¤È·è¤á¤Æº£¤Ç¤¹¡£
¡½ ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¡©
ÍÕ·î¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢·ë²Ì1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¡¼¥Ö¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îº¢¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡¢¤â¤¦¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É½é¿´¤ËÊÖ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¤ä¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢32ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡ÈÀã¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤Ë½éÄ©Àï¡£
ÍÕ·î¡§¤á¤Ã¤Á¤ã´¨¤¬¤ê¤Ê¤Î¤ÇÀã¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²óÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ Â¾¤Ë½éÄ©Àï¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¡©
ÍÕ·î¡§¤¤¤ä¡Á¤â¤¦»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£»ä¤ÎDVD¤Ï±éµ»¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Û¤Ü¥¤¥á¡¼¥¸¥·¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¿·¤·¤¤¤Î¤òÃµ¤¹¤ÎÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£±éµ»¤âÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¡½ ±éµ»¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤Ê¤¤¡©
ÍÕ·î¡§Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦ÃÇ¸Ç¤È¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿º¢¤Ë°ìÅÙÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ³ä¤ÈË»¤·¤¯¤Æ¡¢·Î¸Å¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«»²²Ã¤Ç¤¤º¡¢ËÜÈÖ1½µ´ÖÁ°¤Ê¤Î¤Ë¤Þ¤ÀÂæËÜ»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤â¤ï¤«¤é¤º¡£¤¢¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢°ì¶Ú¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹¬¤»¤À¤È»×¤¨¤ë½Ö´Ö¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÕ·î¡§¼«Ê¬¤¬É½»æ¤Î»¨»ï¤ò¸«¤ë¤Èº£¤Ç¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£É½»æ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤ä¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤ª»Å»ö¤Î¹ðÃÎ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¹ðÃÎ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¿¤«¤éº£¤À¤«¤é¤³¤½´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ È¿ÂÐ¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
ÍÕ·î¡§¡ÈÀã¥°¥é¥Ó¥¢¡É¤Ï¤â¤¦1ÈÖ¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ö»à¤Ì¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£´¨¤¹¤®¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤È¤Ï°ã¤¦Æ°¤¤ò¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ 10Ç¯Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤ª¼Çµï¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤³¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¡©
ÍÕ·î¡§1²ó¤À¤±¡¢25¡¢26ºÐ¤°¤é¤¤¤Î¤È¤¤Ë¡£¤½¤¦»×¤¦¾¯¤·Á°¤Ë¡¢¿¹ºéÃÒÈþ¤Á¤ã¤ó¤ä¶¶ËÜÍüºÚ¤Á¤ã¤ó¤¬»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤°¤ó¤°¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤«¤Ê¡×¤È¡£2¿Í¤Ï¼ã¤¤»þ¤«¤é¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ²¼ÀÑ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï²¼ÀÑ¤ß¤â¤Ê¤¯¡¢Æü¥Æ¥ì¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¼õ¤«¤Ã¤Æ²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¾¯¤·¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÈÈæ¤Ù¤ëÂÐ¾Ý¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡£¤½¤Î»þ¤Ë1ÅÙ¤À¤±¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ËÄ¹Ê¸¤ÎLINE¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿LINE¤ò¤ß¤Æ¡¢¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤â¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈDVD¤Ë¤â´·¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤«¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¡£¿Í¤ËÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È»×¤¤Æþ¤ì¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¸þ¤¹ç¤¤Êý¤¬¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½ ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤ÎÊÖ¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½º£¤â¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÕ·î¡§¤¢¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿»þ¤«¤é¡Ö1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÉ½»æ¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬Ã£À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡ÖÊÌ¤Ë¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¶á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍÕ·î¡§¤Þ¤ÀÌÏº÷Ãæ¤Ç¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤ò¤Û¤ÜºÜ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏSNS¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òºÜ¤»¤ë¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎBAN¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤É¤ó¤É¤ó¤¢¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ º£¸å¡¢10Ç¯¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤È¤â¡¢1Ç¯¡¦3Ç¯¡¦5Ç¯¸å¤Ç¤â¤³¤ÎÀè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡©
ÍÕ·î¡§¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ì¤ë¸Â¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤·¤¿¤¤¡×¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤ì¤ë¤À¤±¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æµá¤áÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤è¤ê¤âÇ¯¾å¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤ÈÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤¢¤¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤Ï¡©
ÍÕ·î¡§¡Ö¼¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¤ª¼ò¤òÆÝ¤ß¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½ 10Ç¯°Ê¾å¥¡¼¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
ÍÕ·î¡§DVD¤Î»£±Æ¤ÎÁ°¤Ë¥Ç¥Ö¥¨¥Ã¥È¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Õ¤Ã¤¯¤é¤µ¤»¤¿Êý¤¬Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1¥ö·î¤°¤é¤¤Á°¤«¤é»Ï¤á¤ÆMAX¤Ç3.8¥¥í¤°¤é¤¤Áý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
¡½ Áý¤ä¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ìá¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÕ·î¡§Ìá¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Áý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¤ä¤á¤ì¤ÐÌá¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤Þ¤Ë±Ë¤¤¤À¤ê¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ª¼ò¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã°û¤ß¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°û¤ó¤À¤é¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢ÂÎ·¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ ºÇ¶á¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹´ØÏ¢¤Î¤ª»Å»ö¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©
ÍÕ·î¡§Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½ ¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÍÕ·î¡§ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¤Ç¤â¡¢¡Ö»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤Ç¤ª¶â¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¡×¤È»×¤¦»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£
¡½ ³Ú¤·¤ó¤ÇÍ·¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤ª»Å»ö¤È¤·¤Æ¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦´Ø¤ï¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÍÕ·î¡§¤ªµÒÍÍ¤ÎÁ°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¸ÇÛ¿®¤À¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤éÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤·¡¢¤¿¤Þ¤Ë¥ä¥¸¤âÈô¤ó¤Ç¤¯¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤¯¤ì¤ë¤Î¤ÇÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¤Ìò¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇCM¤Ë½Ð¤¿¤¤¡ª·ÙÈ÷°÷Ìò¤È¤«ÄÌ¹Ô¿ÍÌò¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡ª
¡½ ¤½¤³¤Þ¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÍÕ·î¡§¸µ¡¹¡¢Éã¤¬¤¹¤´¤¤¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ï°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬º£¤ä¤ª»Å»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éã¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢º£ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÈÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡¡É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÕ·î¡§Åú¤¨¤È¤·¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¥Þ¥¸¤Çº¬ÀÏÀ¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬½ý¤Ä¤¤¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤ò·«¤êÊÖ¤»¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ï½ýÉÕ¤¤¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢É¨¤Ä¤¤¤¿¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ì¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Î´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
¡½ ºÇ¸å¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢ÍÕ·î¤µ¤ó¤¬»×¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÕ·î¡§»ä¤ÏÄü¤á¤âÁá¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¢ª¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¢ª¡ÖÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥â¡¼Ì¼¡£¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¤Ç¤â¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤ÇÀï¤¨¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¡Ö½÷Í¥¤âÌµÍý¡×¡Ö¥â¥Ç¥ë¤âÌµÍý¡×¢ª¡Ö¼«Ê¬¤¬Àï¤¨¤ë¾ì½ê¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤À¡×¤È¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬Àï¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ù¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¤¢¤¢¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Àï¤¨¤ë¾ì½ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1991Ç¯6·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤ä¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥ë¥Á¥ã¡¼»ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤Ë¤â½Ð±é¡£Å·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤ÌÈ¯¸À¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤â³èÌöÃæ¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö¥ß¡¼¥ß¥å¡¼¥º¡ÊMi-muse by Mi-glamu¡Ë¡×¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«ÀßÃæ¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
