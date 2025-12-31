¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥Ò¥í¥¤¥ó¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î²Î¾§¤ËÎÞ ¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ê¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÉ×ÉØ¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¹âÀÐ¤È¡¢¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤Ï2025Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ÎÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Â·¤¤Æ§¤ß¤Ë¡£¹âÀÐ¤Ï¡¢º£ÅÄ¤È±Ç²è¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»ÐËå¤È¤·¤Æ¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¿´¤Î»Ù¤¨¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¡¢°ì½ï¤Ë¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
½é¤á¤Æ¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥È¥ß¡¼¤Ï¡Ö³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¡£¹âÀÐ¤Ï¡¢¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡Ø»¶Êâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤ªÊ¹¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¹âÀÐ¤È¥È¥ß¡¼¤¬À¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶Ê¿¶¤ê¤·¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢Ì¤¸ø³«¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÍ¥¤·¤¤²ÎÀ¼¤Ç²Î¾§¡£¹âÀÐ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥È¥ß¡¼¤Ï¹âÀÐ¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¼çÂê²Î¤ËÎÞ
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
