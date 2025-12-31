¡Ö¤¤¤Ä¤âÌµÃÏ¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤Ê¿Í¤Ø¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Î¾åÉÊ¸«¤¨♡¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡×
40¡¦50Âå¤â¥ª¥·¥ã¥ì¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ï¤Ä¤¤ÌµÆñ¤Ê¡ÈÌµÃÏ¡É¤Ð¤«¤êÁª¤Ó¤¬¤Á¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£¤¤¤Ä¤â¤ÎÁõ¤¤¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¡È¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡É¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Áõ¤¤¤Ë¥¯¥é¥¹´¶¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¾åÉÊ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£ÊÁÊª¤Ç¤âÂç¿ÍÀ¤Âå¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸·Áª¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
²ÚÈþ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¾åÉÊ¤Ê¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ñ¥ó¥Ä
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥Ô¥ó¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ñ¥ì¥ª¥Ñ¥ó¥Ä¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥Ó¥¹¥³ー¥¹º®ÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍî¤Á´¶¤¬Èþ¤·¤¤¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥Ñ¥ó¥Ä¡£¶¦ÉÛ¤Ç»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Ñ¥ì¥ªÉ÷¤Î¥ªー¥Ðー¥é¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤Ê¤ì´¶¤Î¤¢¤ëÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤âºÙ¤á¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ÚÈþ¤¹¤®¤º¤¢¤¯¤Þ¤Ç¾åÉÊ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÌµÃÏ¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥àー¥É¤Ë¡£