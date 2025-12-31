¡ØÇ¤Î»ØÀè¡Ù¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ØºÇ¹â¤Î¸÷·Ê¡Ù¤Ë£¸Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¯¤á¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦£÷¡×
¡Ö°ìÀ¸¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö²¿¤À¤³¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ï¡ª¡©¡×¤È107ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë»ØÀè¤ò¤Ê¤¾¤é¤ì¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¸÷·Ê¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¤Î»Ø¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ØÇ¤Î»ØÀè¡Ù¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡Ä»×¤ï¤º¿¨¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ØºÇ¹â¤Î¸÷·Ê¡Ù¡Û
¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥â¥Á¥â¥Á¤Î¤ª¼ê¡¹
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼ê¡¹¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ä¤Ö¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°Â¤ò±Ç¤·¤¿¸÷·Ê¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Ãã¥È¥éÇ¤Î¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤«¤Õ¤«¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°Â¤¬±Ç¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤òÅê¹Æ¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿Ãã¿§¤¤¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î»ØÀè¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥êー¥à¥Ñ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤È¤·¤¿¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼ê¡¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°Â¤Î²Ä°¦¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹"¤¢¤ë¤³¤È"¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¶»¤ò¼Í»ß¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»Ø¤Ç¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌåÀä¤Î¸÷·Ê¤¬¡Ä¡ª
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼ê¡¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹ÊýË¡¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ä¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î»ØÀè¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¡ª
»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¼ê¡¹¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ø¤ò±è¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ±¦¤Øº¸¤Ø¤È»Ø¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î»Ø¤òÉï¤Ç¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»Ø¤ÎÆ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î»ØÀè¤â¥×¥ë¥×¥ë¤ÈÆ°¤¤À¤·¤¿¤½¤¦¡ª²Ä°¦¤é¤·¤¤¸ú²Ì²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢»×¤ï¤º¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤ÎÆ°¤¤¬µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¼ê¤ò°ú¤Ã¹þ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯»Ø¤ò¤Ê¤¾¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤â´¶¿¨¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ê¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¡¢ÌåÀä¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¿¤Þ¤é¤ó¡×¡Ö¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤¤ÊÊ´Ìß¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¼ê¡¹♡¡×¡Ö¤¢¤ó¤è¤Þ¤ÇÄ¶¤«¤ï¤æ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ø¤Ä¤Ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¤Î¤ó¤Ó¤êÌþ¤ä¤·¥é¥¤¥Õ¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤Ä¤Ö¤Á¤ã¤ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ä¤Ö¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§°ËÆ£Íª
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£