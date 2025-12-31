»î¹çÄ¾¸å¡¡¸µÀ¤³¦¥Ø¥Óーµé²¦¼Ô¤¬¸òÄÌ»ö¸Î¡ªÉé½ý¡¢Æ±¾è¼Ô¤¬»àË´¡ÖÌ¿¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç»ö¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¸µÀ¤³¦¥Ø¥Óーµé²¦¼Ô¥¢¥ó¥½¥Ëー¡¦¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Çµ¯¤¤¿¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î29Æü¤Î¸á¸å12»þº¢¡¢¥é¥´¥¹¶á¤¯¤Ç¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤¬½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤¬Ää¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¾×ÆÍ¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤È±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Î·ÙÈ÷¥Áー¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æµß½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢Ï¢Ë®Æ»Ï©°ÂÁ´Ââ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ÎÆùÂÎ¤Ç»ö¸Î¤Ç¤âÌµ»ö¡ª¤¿¤ÀÆ±¾è¼Ô¤Ï¡Ä
¡¡Æ»Ï©°ÂÁ´Ââ¤Ï¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¹õ¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¼ÖÎ¾¤¬¡ÖË¡ÄêÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤ÆÁö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÄÉ¤¤±Û¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢À©¸æ¤ò¼º¤Ã¤¿²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Ï¡¢12·î19Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤ËÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç¡¢YouTuber·ó¥Ü¥¯¥µー¤Î¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥Ýー¥ë¤ò²¼¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¥¸¥ç¥·¥å¥¢¤Ï¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡ÖÌ¿¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿Êý¡¹¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë