¡¡¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖBeste¡×¤Ï¥í¥±ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¦¥£ー¥ó¤Î¸øÍÑ¸ì¤Î¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢°ÕÌ£¤Ï±Ñ¸ì¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡Ê¡áºÇ¹â¤Î¡Ë¡×¡£»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤²¤¿Æü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ø¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤â¤¦ÌµÍý¤Ã¤Æ¤¯¤é¤¤¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á°ÅÄ¤ÏAKB48¤Î¡ÈÀäÂÐÅª¥»¥ó¥¿ー¡É¤È¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£2012Ç¯¤Ë¥°¥ëー¥×Â´¶È¸å¤Ï¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤òÂ³¤±¤ë¡£2025Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ðー¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ò¥Ã¥È¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë