BE:FIRST
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ12·î31Æü
£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿BE:FIRST¤Ï¡¢¡ÖÌ´Ãæ¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡ÖÌ´Ãæ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯ÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÌÚÍË·à¾ì¡ØÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥´¥¹¥Ú¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¡È¥Á¥ã¡¼¥Á¡¼¡É¤Ê¶Á¤¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È²ÎÀ¼¤Ç¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤¬¤é¤â¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê½ã°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤À¡£
2025Ç¯4·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤È¶¦¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢BE:FIRST»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£²»³ÚÈÖÁÈ¤äYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¤Î²Î¾§¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìµ¿ô¤ÎÁë!?¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÃúÇ«¤Ë²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë²Î¤òÆÏ¤±¤ë£¶¿Í¡£¿·ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤Î¹ÈÇò¤Ï¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Î¡¢À¼¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊBE:FIRST¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÃã¤Î´Ö¤ËÆÏ¤±¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÍÙ¤é¤Ê¤¤BE:FIRSTÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡¢¡Ö¤ªÂ·¤¤°áÁõ¤ÎBE:FIRST¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯²¹¤«¤¤²ÎÀ¼¤¬¿´¤ËÝî¤ß¤ÆÂ¿¹¬´¶¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£