Ä«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Toi Toi Toi¡¢¤¿¤Þ¥¢¥ê¤ÇÄ«ÁÒ¤Ë²£ÃÇËë¡õÀ¼±ç
¡¡6¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Toi Toi Toi¤¬¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¤Î±þ±ç¤¿¤á¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¡¢¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤È»¦µ¤Á´³«¤Î¥Ð¥Á¥Ð¥ÁâË¤ß¹ç¤¤¡ª¥ß¥ë¥³¡õ¥Î¥²¥¤¥éÅÐ¾ì¤Ë²ñ¾ìÂç¶½Ê³¡ª
¡¡Ä«ÁÒ¤Ï¤³¤Î¤¢¤È¡¢ËÜÂç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¥«¡¼¥É¤Ç¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÄ©Àï¡£Toi Toi Toi¤ÏµÒÀÊ¤«¤é²£ÃÇËë¤ò·Ç¤²¡¢»î¹ç¤ËÎ×¤àÄ«ÁÒ¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè¤¬È¯µ¯¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢ABEMA¡ßASOBISYSTEM¤¬¶¦Æ±¤Ç¼ê³Ý¤±¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖDark Idol PROJECT¡×¤è¤êÃÂÀ¸¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥È¥¤¥Á¥ã¥ó¡×¤ÇÄ«ÁÒ¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Toi Toi Toi¤Ï¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÇëÅÄ¤³¤³¤í¡¢»³ÅÄ¤»¤¤¤¢¤Î2¿Í¤¬¡¢2026Ç¯1·î5Æü¤è¤êÀµ¼°²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¤ªÈäÏªÌÜ¸ø±é¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËSpotify O-WEST¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØPEAK SPOT JOIN Vol.3 -¿·½ÕSP-¡Ù¤Ç¡¢ABEMA¤Ç¤ÎÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
