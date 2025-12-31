¡Ú¹ÈÇò¡ÛVaundy¡¢Á°È¾¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¡¡²ñ¾ì¤¢¤ª¤êÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Ö¤È¤¤á¤±¤ë¤«¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëVaundy¤¬Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¡ÖTokimeki¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°È¾¥é¥¹¥È¡ªVaundy¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¹¤³¤¨¤Í¤¨¤Ê¡ª¤â¤Ã¤È½Ð¤»¡ª¡×¡Ö¤È¤¤á¤±¤ë¤«¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëVaundy¤¬Á°È¾¤Î¥é¥¹¥È¤òÌ³¤á¡¢¡ÖTokimeki¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁ°È¾¥é¥¹¥È¡ªVaundy¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¶ÊÃæ¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÊ¹¤³¤¨¤Í¤¨¤Ê¡ª¤â¤Ã¤È½Ð¤»¡ª¡×¡Ö¤È¤¤á¤±¤ë¤«¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£