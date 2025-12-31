¾åÅÄÎµÌé¡¢2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜÅó¤Î·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ë¤Æ¡¢¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÁ´ÊÔÌµÎÁÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¾åÅÄÎµÌé¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØLollipop¡Ù
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¾åÅÄÎµÌé¡£º£²ó¡¢ËÜÈÖ¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¾åÅÄ¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¿´¶¤ä¡¢Ä©Àï¤ËËþ¤Á¤¿°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜÅó¤Î·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¡×
¨¡¨¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù½é½Ð¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ä¡¢½êÂ°»öÌ³½ê°Ê³°¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹Âç³¢Æü¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡£
²ñ¾ì¤Ï¤ªº×¤ê´¶¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤¦¤Á¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡½é½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤«¤é¤É¤ó¤ÊÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¡Ö»þÂå¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Î®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦»×¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡º£²ó¥½¥í¶Ê¤Î¡ØLollipop¡Ù¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±é½Ð¤Ç¡ÖÍÙ¤ê¤Ç¤¤¤±¤ë¤â¤Î¤¬²¿¤«¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤È¤«¤â¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ä¡¢¡Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯¡ËÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤ëÀ¤³¦´Ñ¤Î¤â¤Î¤òÈäÏª¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¡¼¤ê¤ó¡Ê¤â¤â¥¯¥í¡¦º´¡¹ÌÚºÌ²Æ¡Ë¤ËÅÜ¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤«¡£
2025Ç¯¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾®Àâ¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¤â¤â¥¯¥í¤Î¡Ê¶Ì°æ¡Ë»í¿¥¤Á¤ã¤ó¤ÈÉñÂæ¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¤âºî¤Ã¤¿¤ê¡¢ÅÜÅó¤Î¡¢·ãÆ°¤Î°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤«¡¢ÊúÉé¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯¤Ï¼Çµï¤Ê¤É¤â¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢²»³Ú¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÎÉ¤¤Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ç¤Ï¾åÅÄÎµÌé¤Î¥½¥í²Î¾§¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥É¥ì¡¼½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ò´Þ¤à¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÙÁ´ÊÔ¤òÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡ÙÁ´ÊÔ
https://abema.tv/channels/abema-special/slots/8SmHwUizY95sy9
¾åÅÄÎµÌé¥½¥í¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØLollipop¡Ù
https://abema.tv/video/episode/351-9_s190_p107