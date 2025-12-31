£³£¶ºÐ°æ²¬°ìæÆ¡¢£´²ó£Ë£Ï¤ÇºÆµ¯À±¡¡²¦¼Ô¡¦°æ¾åÂó¿¿¤ËÄ©Àï¾õ¡ÖÍèÇ¯£µ·î¤Ë»î¹ç¤·¤¿¤¤¡×¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï²÷¾¡¡¢»Ë¾åºÇÂ¿£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÁ°¿Ê
¡¡¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡×¡Ê£³£±Æü¡¢ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¸µÀ¤³¦£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Ç£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£¹°Ì¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£¶¡Ë¡á»ÖÀ®¡á¤¬¡¢Æ±£±£±°Ì¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê£²£´¡Ë¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡á¤Ë£´²ó£²Ê¬£´£²ÉÃ¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç£Ë£Ï¾¡¤Á¤·¤¿¡££·¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò¾þ¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦£µ³¬µéÀ©ÇÆ¤ËÁ°¿Ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°³¦¤Î¡ÈÇ¯Ëö¤Î´é¡É¤Ï¡¢£²£°£±£±¡Á£±£¶Ç¯¡¢£±£¸¡Á£²£³Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î£±£³ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¥Þ¥Ã¥Á¤Ç£±£±¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£³£¶ºÐ¤ÎÀ¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¿·¤¿¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÆµ¯¤ò¿ë¤²¤¿¡££±²ó¤«¤éº¸¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢£²²ó¤Ë¤Ï±Ô¤¤º¸¥Ü¥Ç¥£¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¡¢¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¼è¡££³²ó¤Ë¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤ë¤Ê¤É»ÙÇÛ¤¹¤ë¤È¡¢£´²ó¤ËºÆ¤Ó±Ô¤¤º¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤òÆÍ¤»É¤·¤Æ¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÌäÂê¤Ê¤¯Àï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï£×£Â£Ã²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡¢£×£Â£Á²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìï¤¬¸«¼é¤Ã¤¿¡£°æ²¬¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¾¯¤·µ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Â¿Ê¬ËÜ¿Í¤Ï¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡ÈÄ©Àï¾õ¡É¤ò¤¿¤¿¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ËÄé¤â¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤óÄéÁª¼ê¤È¤âÀï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¡ÊÁê¼ê¤¬¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Î¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È±þ¤¸¤¿°æ²¬¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ìÈÖ¤Ï°æ¾åÂóËáÁª¼ê¤È¡£ÍèÇ¯£µ·î¡¢°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«¡Ê½á¿Í¡ËÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¼¤Ò¤½¤³¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤Î¸½¶·¡¡£×£Â£Á¤Ï²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬£±£²·î£±£·Æü¤Ë»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤È¤ÎÃÄÂÎÆâÅý°ìÀï¤òÀ©¤·¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Åý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤¬ÊÖ¾å¤·¤¿£É£Â£Æ¤Ï¶õ°Ì¤Ç¡¢£×£Â£Ã¤Ï£±£±·î£²£´Æü¤Ë²¦ºÂ·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¡££×£Â£Ï¤Ï£¹·î¤ËÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥Ê¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤¬¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£