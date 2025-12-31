ÆâÅÄÍý±û¡¡Æ©¤±´¶¥³¡¼¥Ç¤¬Èþ¤·¤¤¡ª¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈþ¤·¤¯¡×¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¤ªÈè¤ìÍÍ¡×
¡¡½÷Í¥¡¦ÆâÅÄÍý±û¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÅê¹Æ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÅÄ¤Ï£³£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤é¤Ö¤æ¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Öº£Ç¯°ìÇ¯¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö£²£°£²£µÇ¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¥À¡¼¥ê¥ªÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤À¡¼¤ê¤ª¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¤¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â²Ä°¦¤¯¤ÆÆ´¤ì¤Î½÷¤Î»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£