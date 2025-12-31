¡Ú¹ÈÇò¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³¡È¥É¥ß¥Î¡ß±é²Î¡ÉÄ©Àï¢ªÀ®¸ù¡¡¥À¥¤¥¢¥ó¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢¤¿¤¯¤í¤¦½Ð±é
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡23²óÌÜ¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤¬ÅÐ¾ì¡£3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡È¥É¥ß¥Î¡ß±é²Î¡É¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡×¤Ç¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¿¿å¿¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤òÈäÏª¡£¡Ö²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥É¥ß¥Î¤¬ÀÑ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Î»°±ºÃÎÎÉ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤«¤é²»³Ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼Áª¼êÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡×¡ÖÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð·èÄê¡×¡Ö°½À¥¤Ï¤ë¤«ÃÂÀ¸Æü¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡×¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤¬¼¡¡¹¤È¤á¤¯¤é¤ì¡¢12·î¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÄ¹Âµ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤¬Î®¹Ô¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥¢¥ó¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¡¢¡ØM¡¾1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤¬½Ð±é¡£
¡¡¥É¥ß¥Î¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Ï¿å¿¹¤Î¤â¤È¤Ø¹Ô¤¡¢Àµ·î¤ò×Ç×Ê¡Ê¤Û¤¦¤Õ¤Ä¡Ë¤È¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¥Ñ¥Í¥ë¤¬¸½¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¿å¿¹¤Î¥É¥ì¥¹¤ÈÏ¢Æ°¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹¤È¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
