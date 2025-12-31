¡ÚÂçÂ¼¥Ü¡¼¥È¡¡PG1¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡Û³ùÁÒÎÃ¡¡Æ²¡¹¤ÈÆ¨¤²¤ÆºòÇ¯¤ËÂ³¤¯Æ±°ìÇ¯²ÆÅß½÷²¦¡¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÂçÂ¼¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¡ÖÂè14²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤Î31Æü¡¢12R¤ÇÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ùÁÒÎÃ¡Ê36¡áÂçºå¡Ë¤¬¥¤¥ó¤«¤éÆ²¡¹¤È²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ1Ãå¤È¤Ê¤ê¡¢12·î12Æü¤ÎÆôºê¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè18Àï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯3²óÌÜ¡ÊÄÌ»»24²óÌÜ¡Ë¤ÎÍ¥¾¡¡£8·î11Æü¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡ÊÉÍÌ¾¸Ð¡Ë¤âÀ©¤·¤¿³ùÁÒ¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î±óÆ£¥¨¥ß¤ËÂ³¤¯²ÆÅß½÷»Ò¥×¥ì¥ß¥¢¥àG1¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡2Ãå¤ËÅÏÊÕÍ¥Èþ¡¢3Ãå¤ÏÀîÌî²êÍ£¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã1¡ä¡ã5¡ä¡ã3¡ä¤Ï5150±ß¡Ê20ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£