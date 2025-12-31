Éã¡¦·û¹ä¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡ÄÆ±¤¸¡Ø14¡ÙÇØÉé¤Ã¤ÆÅù¡¹ÎÏ¤Ë¡¢ÆüÂçÆ£ÂôMFÃæÂ¼Î¶¹ä¡Ö¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡×ÆüËÜ°ì
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ2²óÀï¤¬³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¤Ç¤Ï²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¤ÈÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£ÍÀî·¼²ð¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î2ÆÀÅÀ¤ÇÆüÂçÆ£Âô¤¬2¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢3²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£ÆüÂçÆ£Âô¤Ï2Ç¯À¸MFÃæÂ¼Î¶¹ä¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤Ç½Ð¾ì¡£69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯À¸¤â2Ç¯À¸¤â¤¿¤Ö¤óÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ï¹Å¤¤Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡£¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MFÃæÂ¼·û¹ä¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤ÎÁª¼ê¸¢¡£¤µ¤é¤ËÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÅù¡¹ÎÏ¤Ç¡¢¤·¤«¤âÉã¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¸«¼é¤ë½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÆþ¾ì¤¹¤ëÁ°¤«¤é´ÑµÒ¤Î¿Í¿ô¤â¤¹¤´¤¯Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë»î¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£Áª¼ê¸¢¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌ´¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Âç²ñ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÀ¤¦¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÄºÅÀ¤À¡£
¡¡Í½Áª¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Éã¤âÀîºêF¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¡Ø14¡Ù¤Ë¤·¤ÆÎ×¤àÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é14ÈÖ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¼¤Ò¡¢Ãå¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤â¸ò¤¨¤Æ·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤ÇÅù¡¹ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È14ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£¡Ö¡ÊÉã¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤É¤³¤«¤Ç14ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¥¨¥â¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¾å¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃæÂ¼Î¶¹ä¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¤Îº´Æ£µ±¾¡´ÆÆÄ¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¼¡¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤ËÌð°õ¸þ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¸©Í½Áª¤â½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢½Ð¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¹Í¤¨¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢2»î¹ç¤¬¾éÃÌ¤Ê¤·¤Ç³Ý¤±»»¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Ðíâ×¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯À¸¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢2Ç¯À¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Ëá¤¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÆüÆ£¤Î´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤Î´ð½à¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÃæÂ¼¤¬¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤¬¤¦¤Á¤Î´ð½à¡×¡Êº´Æ£´ÆÆÄ¡Ë¤È¡¢³ØÇ¯¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾ï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¡£ÃæÂ¼¼«¿È¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ä¤â¡ØÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¼Ô¤ò»È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¥Áè¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ëÌî¿´¤È¤«¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤òËè²ó¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸þ¾å¿´¤È²þÁ±¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¾®¾¾½ÕÀ¸
¡¡º£Âç²ñ¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¡£ÆüÂçÆ£Âô¤Ï2Ç¯À¸MFÃæÂ¼Î¶¹ä¤¬¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤Ç½Ð¾ì¡£69Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¡Ö3Ç¯À¸¤â2Ç¯À¸¤â¤¿¤Ö¤óÁ´¹ñÂç²ñ¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¤Ï¹Å¤¤Æþ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Õ³°¤È¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¡£¥´¡¼¥ë¤ò¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢Éã¤âÀîºêF¤ÇÇØÉé¤Ã¤¿¡Ø14¡Ù¤Ë¤·¤ÆÎ×¤àÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¡ÊÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤«¤é14ÈÖ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤«¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¼¤Ò¡¢Ãå¤±¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤«¤é¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¡Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤â¸ò¤¨¤Æ·Ð°Þ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤ÇÅù¡¹ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È14ÈÖ¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ë¡£¡Ö¡ÊÉã¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¤¢¤È¤ÏÂ¿Ê¬¤É¤³¤«¤Ç14ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤ë¡¢¥¨¥â¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉã¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¾å¤Ë¹Ô¤±¤ì¤Ð¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÃæÂ¼Î¶¹ä¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¤Îº´Æ£µ±¾¡´ÆÆÄ¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¼¡¤Ë¤É¤¦¤·¤¿¤é¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤ËÌð°õ¸þ¤±¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¡Ö¸©Í½Áª¤â½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢½Ð¤ì¤Ê¤¤»þ¤Î¹Í¤¨¡¢Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Æ¡¢2»î¹ç¤¬¾éÃÌ¤Ê¤·¤Ç³Ý¤±»»¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡×¤È¡¢À®Ä¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤ËÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤¿¤À¡¢¥·¥å¡¼¥È¤¬¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤«¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Ðíâ×¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£3Ç¯À¸¤ÎÊý¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¡¢2Ç¯À¸¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃæÂ¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤¬Ëá¤¤¤¿ÉôÊ¬¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÆüÆ£¤Î´ð½à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ¤Î´ð½à¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÃæÂ¼¤¬¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤¬¤¦¤Á¤Î´ð½à¡×¡Êº´Æ£´ÆÆÄ¡Ë¤È¡¢³ØÇ¯¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¾ï¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼Áè¤¤¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Îµ¯ÍÑ¡£ÃæÂ¼¼«¿È¤â¡Ö´ÆÆÄ¤¬¤¤¤Ä¤â¡ØÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¼Ô¤ò»È¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¥Áè¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤Ç¤¢¤ëÌî¿´¤È¤«¶¯µ¤¤Ê»ÑÀª¤òËè²ó¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸þ¾å¿´¤È²þÁ±¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÆüÂçÆ£Âô¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¾®¾¾½ÕÀ¸
¡Ú²èÁü¡ÛÃæÂ¼·û¹ä¡¢Â©»Ò¤Ø¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ
±þ±çËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£— ÃæÂ¼·û¹ä (@kengo19801031) December 31, 2025
ÍèÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
#2025 pic.twitter.com/dV90wIzwzB