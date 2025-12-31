¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤¿¤é»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö½Ð»º¤·¤¿¤éÉü¿¦¤·¤¿¤¤¡×Ç¥¿±¤òË¾¤àÉ×ÉØ¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¡ÚÎ¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡É×¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤É¤³¤«¤ª¤«¤·¤¤¡£·ÁÍÆ¤·¤¬¤¿¤¤°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£½ý¤Ä¤¤¤¿ºÊ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢É×¤Ø¤ÎÉü½²¤ÎÆ»¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¡Ê¤¤Ê¤ê¤ß¤ä¡§Ì¡²è¡¢¸ÅÀî¤¢¤µ¤³¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢É×¤ÎÉâµ¤¡¢ÉÔÎÑ¡¢¥â¥é¥Ï¥é¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿ºÊ¤¿¤Á¤ÎÉü½²·à¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡ØºÊ¤¬ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë»þ¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÖÈþ¿ÍÅ¹Ä¹¤È¿©»ö¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à·Ð±Ä¼ÔÉ×¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢»Å»ö¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é»Ò¤É¤â¤ò¤â¤¦¤±¤è¤¦¤È·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤ÎÊª¸ì¡£É×ÉØÃç¤ÏÎÉ¹¥¤À¤¬¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ÎÉ×¤Ï½¾¶È°÷¤Î½÷À¤È¿ÆÌ©¤ÊÍÍ»Ò¡£½÷À¤È¤Õ¤¿¤ê¤¤ê¤Ç½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÌä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â¡¢»Å»ö¤À¤«¤é¤È¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ì¤Ã¤ÆÉâµ¤¤ÎÁ°¿¨¤ì¡© ¾Úµò½¸¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ëºÊ¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡½¡½µ¯¶È¤·¤¿¤Æ¤ÎÉ×¤Î»Å»ö¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö»Ò¤É¤â¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶¦Æ¯¤¤Î¼ç¿Í¸øÉ×ÉØ¡£ºÊ¤¬30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê²þ¤á¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤³¤È¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·É×¤Ï¡Ö»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ê¤é»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¢ºÊ¤Ï¡Ö½Ð»º¤·¤¿¤éÉü¿¦¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õ¸«¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î°Õ¸«¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÀôÆ»»Ò¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¾®Àô¡Ë¡§ºÇ½é¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¯¸À¤ÎÍýÍ³¤ò¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¹¤¯¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢É×¤¬¡Ö»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ²È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï100¡ó»Å»ö¤ËÃíÎÏ¤·¤¿¤¤¤«¤é¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤ò¼êÅÁ¤ï¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¡×¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤ÎºÊ¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¤´ÖÂÎ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖºÊ¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ä¤®¤Ë¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤´¤È¤Ë²ò·èºö¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÊ¤«¤é¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢É×¤Ë¤Ï°ìÀÚÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÂÐ³°Åª¤Ë¤ÏÈëÌ©¤Ë¤¹¤ë¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÅ¶¨°Æ¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£Æ¯¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¼«¸Ê¼Â¸½¤Ê¤Î¤«¡¢¤ª¶â¤Ê¤Î¤«¡¢²È¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë²ò·èºö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¼«¸Ê¼Â¸½¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢É×¤¬²È»ö¡¦°é»ù¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤â¤ï¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢È½ÃÇºàÎÁ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯ºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾®Àô¡§»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä¤«ÈÝ¤«¤ä¡¢Æ¯¤¯¤Î¤«²ÈÄí¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊý¸þÀ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎ¥º§¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾®ÀôÆ»»Ò¡Ê¤³¤¤¤º¤ß ¤ß¤Á¤³¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎADR¥»¥ó¥¿¡¼¡×ÂåÉ½¡£²ÈÄíºÛÈ½½êÄ´ºº´±¤È¤·¤Æ¡¢É×ÉØ¤ÎÎ¥º§Ä´Ää¤Î»Å»ö¤Ë15Ç¯´Ö½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢Ì±´ÖÄ´Ääµ¡´Ø¡Ö²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÎADR¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£Î¥º§¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤ÎÎ¥º§¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£