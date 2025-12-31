¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¡©¡¡¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë¤«¤é¤ÏÏ¢Íí¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤í¤¦¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ë¡¢£Ò£É£Ú£É£ÎÌµº¹ÊÌµé£Ç£ÐÇÆ¼Ô¤Î¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡Ê£µ£±¡Ë¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Îà¸½ºßÃÏá¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Ò£É£Ú£É£Î¤ÎÁ°¿È¡Ö£Ð£Ò£É£Ä£Å¡×¤Ç¤Ï¥¨¥á¥ê¥ä¡¼¥¨¥ó¥³¡¦¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¤Èà¥Ø¥Ó¡¼µé£³¶¯á¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¡¢°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¡£ÊÆ£Õ£Æ£Ã¡¢¥Ù¥ë¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿£É£Ç£Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¤Ï£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë»²Àï¤·¡¢£´£²ºÐ¤ÇÌµº¹ÊÌµé£Ç£Ð¤òÀ©ÇÆ¡£¿ê¤¨¤ÌÆ®Áè¿´¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢£±£¹Ç¯£³·î¤Ë°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÌòÅö»þ¤è¤ê¿´¤Ê¤·¤«¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿ÆùÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ë¥³¤Ï¡¢Âç²ñÃæ¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£²ó¤Ï£±£¸Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¡££±£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÄÂÎ¤È¤·¤Æà¥µ¥Ð¥¤¥Öá¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤ÈËË¤ò´Ë¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤Î¼«Âð¤Ë¤¢¤ë¥¸¥à¤ÇÆü¡¹¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤é¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦£²£²ºÐ¡¢£²£µºÐ¤Î¼ã¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤âÎý½¬¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ß¥ë¥³¤Ï¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤êÁêÅöÆ°¤±¤ë¡£¼ã¼ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤Ê¤¤¸·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö°úÂà¤·¤¿º£¤Ç¤â¡¢¿´¤âÂÎ¤â¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤À¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡Ö¡Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ï¡Ë·ò¹¯°Ý»ý¤È¤¤¤¦ÌÌ¤À¤±¤Ç¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡££Ð£Ò£É£Ä£Å¤Î»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËËèÆü·ã¤·¤¤¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ÍèÆüÁ°¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥ì¥¹¥é¡¼¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢É¡¤ò¥±¥¬¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï´ÊÃ±¡£¡Ö²¿¤«¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢£µ£±ºÐ¤Ç¤âÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¡Ö·è¤Þ¤ë¤Î¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¼Â¸½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢£Ð£Ò£É£Ä£Å»þÂå¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿àÉ¹¤Î¹ÄÄëá¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë¤«¤é¤Ï»þ¡¹¡Ö¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ò¤ä¤í¤¦¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£Ò£É£Ú£É£Î¤Î¼ã¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ø¤Î½õ¸À¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤ºÃ¯¤è¤ê¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¤ÎÉôÊ¬¤Ç¾ï¤Ë¶ÛÌ©¤ËÄ¹¤¯ÊÝ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼ã¤¤¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÍ¥¤ì¤¿°ì¤Ä¤ÎÉð´ï¤ò»ý¤Æ¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È¤Îº¸¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ä¡¢º¸¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÀäÂÐ¤Ë»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦É¬»¦µ»¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´«¤á¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎµÇ°»£±Æ¤Ë¤â½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤¿à¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼á¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆâÌÌ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£