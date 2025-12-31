¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û¹±Îã¡¦»°»³¤Ò¤í¤·¡È¤±¤ó¶Ì¡É¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¹¹¿· &TEAM¡¦MAKI¤é½é»²²Ã¤Ç¹×¸¥
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹´ë²è¤ò¹Ô¤¤¡¢¸«»öµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
»°»³¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Ä©Àï¼Ô¤¿¤Á¤¬¤±¤ó¶Ì¤ÎÂç»®¤Ëµå¤ò¾è¤»¤Æ¤¤¤¯¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¡£ËèÇ¯¹±Îã¤Î¹ÈÇòÌ¾Êª¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±´ë²è¤Ë¡¢º£²ó¤Ï5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦ILLIT¡Ê¥¢¥¤¥ê¥Ã¥È¡Ë¤Î¥¤¥í¥Ï¡ÊIROHA¡Ë¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢9¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤ÎMAKI¡Ê¥Þ¥¡Ë¤¬½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤·¤ÆTRF¤ÎDJ KOO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¤ÎÌ§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢¤µ¤é¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤ëÍµÈ¹°¹Ô¤¬Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÍµÈ¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤Ï¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤·¡¢°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ë¤±¤ó¶Ì¥ê¥ì¡¼¤¬Â³¤¡¢¡Ö129¿Í¡×Ã£À®¤Ç¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï»æ¿áÀã¤¬Éñ¤¤¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡Ö¹ÈÇò¡×¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹´ë²èÀ®¸ù
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
