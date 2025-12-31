¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õº£ÅÄÈþºù¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÈ¿¶Á ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Î¡ÈÈæ³Ó¡É¤âÏÃÂê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Èº£ÅÄÈþºù¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë»Ê²ñ¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ã¸¤¤¥Ô¥ó¥¯¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¤È¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿°½À¥¡£ÈÖÁÈÃæÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£ÅÄ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Þ¥Ã¥È¥«¥é¡¼¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¡¢°½À¥¤¬¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÇò¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤Ø¤È°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¡£
°ì½Ö¤Ç¤Î°áÁõÂØ¤¨¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¼¡¤Î°áÁõ¤âåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤¬¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÈµÕ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤È¤Ï¿§¤¬¸òÂå¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄ¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¡Ö¹ÈÇò¡×»Ê²ñ¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤ËÈ¿¶Á
¢¡¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¡Á
