¡Ú¹ÈÇòËÜÈÖ¡ÛBE:FIRST¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¤Î°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸ÏÃÂê¡Ö¤ªÂ·¤¤¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤¬¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡ÖÌ´Ãæ¡×¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2025Ç¯¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¶ÊÌÜ°ìÍ÷
4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëBE:FIRST¤¬ÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÇÈ¤¦¤é¤é¤«¤Ë¡¢¤á¤ª¤ÈÆüÏÂ¡×¡Ê2025¡Ë¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡ÖÌ´Ãæ¡×¡£²È¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿Áë¤¬ÊÂ¤ó¤À²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÈ´·²¤Î²Î¾§ÎÏ¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ç¤Ï³Æ¡¹ÊÌ¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤¬¡¢Á´°÷¤¬Â·¤¤¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ó¥¸¥å¡¼¤È¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°áÁõÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥»¥Ã¥È¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤ªÂ·¤¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Î¾å¼ê¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¸á¸å7»þ20Ê¬¤«¤é11»þ45Ê¬¤Þ¤Ç¡¢NHKÁí¹ç¡¢BSP4K¡¢BS8K¡¢¥é¥¸¥ªÂè1¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×»Ê²ñ¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê4²óÌÜ¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê½é¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê2Ç¯Ï¢Â³2²óÌÜ¡Ë¤Î4¿Í¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§NHK
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡BE:FIRST¡¢°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤¬ÏÃÂê¤Ë
