°æ²¬°ìæÆ¤¬°æ¾åÂó¿¿»ØÌ¾¤Ë¡Ö¤¨¡©¡×¡¡¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤ÎÄéÀ»Ìé¤¬¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¡ÖËÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã12²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡¥Ð¥ó¥¿¥àµé½éÀï¤ËKO¾¡Íø¤·¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬¡¢WBC²¦¼Ô¤Î°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ËÄ©Àï¾õ¡£¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿WBA²¦¼Ô¤ÎÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤¬¡Ö¤¨¡©ËÍ¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÎ¾¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¥É¥Í¥¢¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿ÄéÀï¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥Õ¥é¤ì¤¿·Á¤À¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤â¡ÖÈá¤·¤½¤¦¤ÊÌÜ¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ëÄéÀ»Ìé¡Ä¡×¡ÖÄéÀ»Ìé¤ÎÎ©¾ì¤ï¤¤¡ª¡×¡ÖÄé¤¬¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ëµï¤ë¤Î¤Ëw¡×¡ÖÄéÀ»Ìé¤¬¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿¥áÏÈ¤Ë¤Ê¤ëÎ®¤ì¤ª¤â¤í¤¹¤®¤ë¾Ð¡×¤È¡¢Äé¤ÎÈ¿±þ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£