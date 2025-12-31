¡Ú¹ÈÇò¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡¡ÃíÌÜ¤Î¥É¥ß¥Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ï¡Ä¡¢M-1²¦¼Ô¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤âÅÐ¾ì
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤¬31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢±é²Î²Î¼ê¤Î¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤¬23Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤òÈäÏª¡£
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥É¥ß¥Î´ë²è¤Ë¤âÄ©Àï¡£ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¥ó¥°¥«¥º¤³¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½FW»°±ºÃÎÎÉ¡Ê58¡Ë¤¬Ì³¤á¡¢¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç°ì¤ÄÌÜ¤Î¥É¥ß¥Î¤òÅÝ¤¹ÂçÌò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òÀ©¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤âÅÐ¾ì¡£
¡¡¥É¥ß¥Î2Ëü2000¸Ä¤¬ÅÝ¤ì½ª¤ï¤ë¤È¡¢¿å¿¹¤Ï¹õ¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î»É¤·¤å¤¦¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥É¥ì¥¹¤«¤é¡¢ÉÙ»Î»³¥«¥é¡¼¤Î¥É¥ì¥¹¤ËÂçÊÑ¿È¡£²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£