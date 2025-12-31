¡ÚRIZIN¡ÛÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¡ª¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥µ¥È¥·¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¡Ä¥Î¥¸¥â¥Õ¾×·â13ÉÃ»¦KO¡ª¿·²¦¼ÔÃÂÀ¸
¡¡¡þRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤¬31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇRIZIN¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦¥¶¡Ê¥Ü¥ó¥µ¥¤½À½Ñ¡Ë¤¬¡¢¥¤¥ë¥Û¥à¡¦¥Î¥¸¥â¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«1R13ÉÃKOÉé¤±¡£¤Þ¤µ¤«¤Î²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10¼þÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¤ËºÇÂç¤Î¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥í¡¼¥¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤òÅ¾¤«¤»¤¿¥µ¥È¥·¡£¤·¤«¤·¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦É¨½³¤ê¤Ç1È¯KOÉé¤±¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÈÖ¶¸¤ï¤»¤Ë²ñ¾ì¤¬ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÔ¤ì¤¿¥µ¥È¥·¤Ï¥»¥³¥ó¥É¤Î¸ª¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ÆÂà¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥È¥·¤Ï21Ç¯¤Ë¥È¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥à¥µ¥¨¥Õ¤È¤Î²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ¤òÂ×´§¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÌðÃÏÍ´²ð¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥±¡¼¥¹¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥°¥¹¥¿¥Ü¡¢¥ô¥¬¡¼¥ë¡¦¥±¥é¥â¥Õ¤ÈËÉ±Ò¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ó¤À¡£º£Ç¯9·î¤Ë¤ÏËÙ¹¾·½¸ù¤Ë¤ï¤º¤«100ÉÃ»¦¡£1R¥ê¥¢¥Í¥¤¥¥Ã¥É¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î°ìËÜ¾¡¤Á¤Ç5ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±Ò¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Åö½é¡¢RIZIN10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤ëÂç¤ß¤½¤«¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡È¿·±Ô¡ÉÌîÂ¼½ÙÂÀ¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ö´ØÀá¤Ë¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤±¤É¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËKO¾¡¤Á¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·ÌîÂ¼¤ÎÂç¥±¥¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîÂ¼¤È¤ÎÂÐÀï¤Ï¾ÃÌÇ¡£¥Î¥¸¥â¥Õ¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ¤Þ¤Ç2½µ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÎµÞî±¤ÎÂÐÀïÊÑ¹¹¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ç²¦ºÂ´ÙÍî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£