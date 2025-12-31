Snow Man¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹ÈäÏª¡¡¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ë¥Ð¥¿¡×¡Ö¥à¥é¥µ¥¤«¤éµ²±¤Ê¤¤¡×
¡¡9¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤¬31Æü¡¢YouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡ØSnow Man Special Live ¤ß¤ó¤Ê¤È³Ú¤·¤àÂç³¢Æü¡ª2025 ¡Á¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¢¦ÂçºîÀï?!¡Á¡Ù¡Ê¢¨¢¦¡á¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£3rd¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¡Ö±é½Ð²È¤Ï¤¢¤Ê¤¿¡Á¥«¥Ð¡¼'s ¥½¥ó¥°¥¹¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Á¡×¤Ç¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹ÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Âç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡ÖÇØÃæ±Û¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡Êµµ¤È»³P¡¿°¤ÉôÎ¼Ê¿¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¡Ë¡¢¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡ÖBonnie Butterfly¡×¡ÊKinKiKids¡¿´äËÜ¾È¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡Ë¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Öichiban¡×¡ÊKing & Prince¡¿¥é¥¦¡¼¥ë¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡Ë¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤¸¤à¡ÖAmazing!!!!!!¡×¡ÊSixTONES¡¿¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡Ë¡¢²ÎÀ¼¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ö¥à¥é¥µ¥¡×¡ÊÀÖÀ¾¿Î¡¿ÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ë¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Á¥å¡¼¥ó¡ÖLIPS¡×¡ÊKAT-TUN¡¿´äËÜ¾È¡¢µÜ´ÜÎÃÂÀ¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡¢¥é¥¦¡¼¥ë¡Ë¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ËÈäÏª¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤¤¤Ã¤¿¥Íº£Ìë¡×¡Ê¾¯Ç¯Ââ¡Ë¡¢¡ÖLove so sweet¡×¡ÊÍò¡Ë¤ÈÅÁÅý¤ÎÌ¾¶Ê¤ò9¿Í¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÇ¯Snow Man¤Ç¤â¥«¥¦¥³¥ó¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡ª¡×¡Ö¤³¤Î¥»¥È¥ê¤ÏÇ®¤¹¤®¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¥Ü¥Ë¥Ð¥¿¡×¡Ö¥à¥é¥µ¥¤«¤éµ²±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼Â»Ü¡£º£²ó¤ÏSnow Man¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¡£²áµî2²ó¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ÏÆ±»þÀÜÂ³¿ô¤¬120Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
