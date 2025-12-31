¡Ú¹ÈÇò¡ÛºäËÜÅßÈþ¡¢¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤Ç±ð¤ä¤«¤Ë¡¡¸Ó»Ñ¤ÎM!LK¤âÍÅ±ð¤ËÍÙ¤ë¡¡ºÇ¸å¤Ï¡È¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡É¤ÇÄù¤á
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡37²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëºäËÜ¤Ï¡¢10²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÌ¾¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤òÈäÏª¡£¹ÈÇò¤Ë½é½Ð¾ì¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤¬ÍÙ¤ê¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¸Ó»Ñ¤ÎM!LK¤â¡ÄºäËÜÅßÈþ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥Á¥é¸«¤»
¡¡¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¡£ÀÖ¤¤ÃåÊª¤Ëºù¤Î¤«¤ó¤¶¤·¤ÎºäËÜ¡£M!LK¤Ï¸Ó»Ñ¤ÇÍÅ±ð¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î·è¤á¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ºäËÜ¤¬M!LK¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄÈþºù¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
