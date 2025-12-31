¡Ú¹ÈÇò¡ÛÁ°´ü¡¦¸å´ü¤Î¡ÈÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤¬¶¦±é¡¡º£ÅÄÈþºù¡õ¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬ÃçÎÉ¤·¥È¡¼¥¯
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡½é½Ð¾ì¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¾§¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¡¢¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡Ê¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¡Ë¤È¹âÀÐ¤Î¡ÈÁ°¸å´üÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡É¤¬¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÊÂ¤ó¤Àº£ÅÄ¤È¹âÀÐ¡£±Ç²è¤Ç»ÐËåÌò¤ò±é¤¸¤ë¤Ê¤É¶¦±éÎò¤â¤¢¤ê¡¢¹âÀÐ¤¬¡Ö¤³¤¦¤·¤Æº£¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¸ì¤ë¤È¡¢º£ÅÄ¤â¡Ö»ä¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢´é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£º£Ç¯¤Î»Ê²ñ¤Ï¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
