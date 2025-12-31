¥Î¥¨¥Ó¥¢¡ß¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ìºÇ¹âÊö¤Î±ð¡£¿·¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬2026Ç¯ÃÂÀ¸
¥Î¥¨¥Ó¥¢ºÇ¹âÊö¥·¥êー¥º¡Ö¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¡×¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤Î¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬2026Ç¯2·î5Æü¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢È¯ÁÛ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¡¢Å»¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤ë¤ª¤¤¤È±ð¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë½èÊý¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥ê¥Ã¥×¡¢¥¢¥¤¥«¥éー¡¢¥Áー¥¯¡¢ÀìÍÑ¥±ー¥¹¤Þ¤ÇÂ·¤¤¡¢Æü¾ï¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤ÇÈþ¤·¤µ¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£È©¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ♡
¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ìÈ¯ÁÛ¤ÎìÔÂô¥á¥¤¥¯
¿·ºî¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤ÏÁ´ÉÊ¡¢¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¥¹¥¥ó¥±¥¢¥·¥êー¥º¤È¶¦ÄÌ¤Î8¼ïÎà¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢À®Ê¬1¤òÇÛ¹ç¡£¥á¥¤¥¯¤·¤Ê¤¬¤éÆüÃæ¤ÎÈ©¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿¿¼î¥Ñ¥¦¥Àー3¤òÁ´ÉÊ¤ËÇÛ¹ç¤·¡¢¥Ð¥é¤Î²Ö¤Ó¤é¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê¤Ä¤ä´¶¤ò±é½Ð¡£¼«Á³¤ÊÈ¯¿§¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¼Á´¶¤Ç¡¢È©¤½¤Î¤â¤Î¤òÈþ¤·¤¯Ì¥¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
*1 ¥Ñ¥ë¥ß¥Á¥ó»À¥ì¥Á¥Îー¥ë¡¢¥¥Ê¥Î¥¼ùÈé¥¨¥¥¹¡¢¿åÍÏÀ¥³¥éー¥²¥ó¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¡¢¥Ý¥ê¥°¥ë¥¿¥ß¥ó»À¡¢¥ê¥ó»À¥¢¥¹¥³¥ë¥Ó¥ëMg¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÇÝÍÜÍÏ²ò¼Á¡ÊÁ´¤ÆÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡¢¥È¥³¥Õ¥§¥íー¥ë¡ÊÀ½ÉÊ¤Î¹³»À²½À®Ê¬¡Ë¡¡
*3 ¿¿¼îÁØËö
Laka¤ÎÆüËÜÌ¤¾åÎ¦¥«¥éー¤¬½¸·ë♡½ÂÃ«¥í¥Õ¥È¤Ç³ð¤¦¼«Í³¤ÊÈþ¤·¤µ
±ð¤È½á¤¤¤òÅ»¤¦¥ê¥Ã¥×¡õ¥¢¥¤
¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¥»¥é¥à¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÁ´4¿§Å¸³«¡£¥Õ¥©¥®ー¥íー¥º¡¢¥·¥å¥¬ー¥Ô¥ó¥¯¡¢¥Îー¥Ö¥ë¥ì¥Ã¥É¡¢¥íー¥º¥Ùー¥¸¥å³Æ7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ7,700±ß¡Ë¡£ÈþÍÆ±Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê·ì¿§´¶¤È±ð¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥«¥éー¤Ï¥ê¥Õ¥£ー¥ë2¼ï¡¢¥·¥ë¥ー¥Ô¥ó¥¯¤È¥«¥·¥ß¥ä¥Ö¥é¥¦¥ó³Æ6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ6,600±ß¡Ë¡£¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ö¥é¥·ÉÕ¤Ç¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ëÈþ¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼Â¸½¡£
¥¢¥¤¥«¥éー¡¦¥Áー¥¯¶¦ÄÌ¥±ー¥¹¤Ï3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ3,850±ß¡Ë¤Ç¤¹¡£
ËË¤Ëºé¤¯µ¤ÉÊ¤Î¥Áー¥¯¥«¥éー
¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¥Áー¥¯¥ê¥Õ¥£ー¥ë¤Ï¥íー¥º¥Ô¥ó¥¯¡¢¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ùー¥¸¥å¤Î2¿§Å¸³«¡£³Æ5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ5,500±ß¡Ë¡£¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÆþ¤ê¤Ç¼«Á³¤ÊÎ©ÂÎ´¶¤ÈÂ¿¹¬´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ±ÕÈ¯ÁÛ¤Î½èÊý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¾åÉÊ¤Ê¤Ä¤ä¤È·ì¿§´¶¤ò¥ー¥×¡£¥¢¥¤¥«¥éー¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¶¦ÄÌ¥±ー¥¹¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Å»¤¦¤¿¤Ó¡¢Èþ¤·¤µ¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤¯
¥¹¥Ú¥Á¥¢ー¥ì¤ÎÅ¯³Ø¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¿·¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëºÌ¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È©¤ò»ü¤·¤à»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¡£¤¦¤ë¤ª¤¤¡¢±ð¡¢ÉÊ³Ê¤ò°ì¤Ä¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¡¢Æü¾ï¤ò³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î±äÄ¹¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¤òºé¤«¤»¤Æ¤ß¤Æ¢ö