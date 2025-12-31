Ç¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÍÞ¤¨¤Æ£÷¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û¥È¥ì¥ó¥É£±°ÌÆÈÀê¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÊ¨¤¯¡Ö¤º¤Ã¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡×£¶»þ´ÖÀ¸ÇÛ¿®
¡¡Âç³¢Æü¹±Îã¡ÖÂè£¹²ó¡¡¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡×¤¬£³£±Æü¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸á¸å£±»þ¤«¤éÌó£¶»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö£Á£Â£Å£Í£Á¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¹ÈÁÈ¤È¤·¤ÆËÙÆâ¹§Íº¤ä»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡¢£Ä£Å£Á£Î¡¡£Æ£Õ£Ê£É£Ï£Ë£Á¡¢£Á£é£Ó£ã£Ò£ò£å£á£í¤é¡¢ÇòÁÈ¤È¤·¤ÆÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡¢¤µ¤À¤Þ¤µ¤·¤é¤¬½Ð¾ì¡£ËÜ²È¤ËÉé¤±¤¸¤È¹ë²Ú¤Ê±é½Ð¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¡¢£Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤âÊ¨¤¡¢£Ø¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¤º¤Ã¤È¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤Ç¤¹¤´¤¤¤è¡×¡Ö¤â¤â²Î¤º¤Ã¤È¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¡×¡ÖÇ¯±Û¤·¤½¤Ð¤òÍÞ¤¨¤Æ¥È¥ì¥ó¥É£±°Ì¡×¡Ö¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¤Î¸å¤Ë¹ÈÇò¸«¤ë¤È¶Ê¤Î¼Ü¤¬¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÇÂç¾æÉ×¤«¡Ä¡Ä¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£