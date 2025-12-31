¡Ú¹ÈÇò¡Û£²Ç¯Á°¤Ï»äÉþ½Ð±é¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¡¢º£²ó¤ÏÂµ¤Þ¤¯¤ê¤Ë£Ø¡Ö¤ª¤â¤í¡×¡Ö¼¡²ó¤Î»Ê²ñ¡×¡Ö¥«¥Í¥ª¡©¡×
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ä¡þ31Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë¤Û¤«
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢ÀéÄ»¤Î¥Î¥Ö¤¬¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Î¶Ê¾Ò²ð¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¾ìÆâ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍµÈ¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¤¥Ê¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¾Ò²ð¤·¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¤·¤¿¡£
¥Î¥Ö¤Ï2Ç¯Á°¤Î¹ÈÇò¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ï»äÉþ¤Ç¤ÎÅÐ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£¥Î¥Ö¤Ï¡¢ÍµÈ¤ÎNHK¤Î´§ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¤Î¤ª¶âÈ¯¸«ÆÍ·â!¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¤Î¤ª¶âÂç¹¥¤¥ê¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿±ï¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Î¥Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤¬¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ëÁ°¡¢¤³¤³¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢º¸ÏÓ¤ÎÂµ¸ý¤¬¤Þ¤¯¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÀéÄ»¥Î¥Ö¤¬¼¡²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï»Ê²ñ¤Î¥ê¥Ï¤·¤ËÍè¤Æ¤¿¡×¡ÖÄÅÅÄ¤¤¤ï¤¯¥Î¥Ö¤Ï¹ÈÇòÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¥Î¥Ö¡¢GUCCIÃå¤Æ¤ÆÂµ·þ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ÎÌÌÇò¡×¡ÖÀéÄ»¥Î¥ÖÅÐ¾ì¡¡¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£