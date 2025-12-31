¸½ºß62ºÐ¡¢É×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈÏ°Ï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈÏ°Ï¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
62ºÐ¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö¼ýÆþ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¹ç·×¡Ë¤¬180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤¬É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¡ÊÉ×¡Ë¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Î2Ê¬¤Î1Ì¤ËþÅù¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)
º£²ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈÏ°Ï¤Ê¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
Q¡§¸½ºß62ºÐ¡¢É×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢É×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈÏ°Ï¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ö¸½ºß62ºÐ¡¢É×¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¤Î¹ç·×¤¬¤¤¤¯¤é¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÉ×¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜÈÏ°Ï¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊH¤µ¤ó¡Ë
A¡§¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¹ç·×¤¬180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¯ºÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯É×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Ç¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡Ë¤òÊ§¤ï¤º¤Ë¤¹¤ß¤Þ¤¹¡£¥Ñ¡¼¥È¤Î¼ê¼è¤ê¼ýÆþ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
62ºÐ¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¤¬¡¢60ºÐ°Ê¾å¤Î¿Í¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö¼ýÆþ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÇ¯¶â¼ýÆþ¤Î¹ç·×¡Ë¤¬180Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É×¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤¬É×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ºÊ¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤¬ÈïÊÝ¸±¼Ô¡ÊÉ×¡Ë¤ÎÇ¯´Ö¼ýÆþ¤Î2Ê¬¤Î1Ì¤ËþÅù¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É×¤Î¶ÐÌ³Àè¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´Æ½¤¡¦Ê¸¡¿¿¼Àî ¹°·Ã¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
ÅÔ»Ô¶ä¹Ô¤äÊÝ¸±²ñ¼Ò¡¢ÊÝ¸±ÂåÍýÅ¹¤Ç¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢CFP¡¢¾Ú·ô³°Ì³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¡£ÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥Þ¥Í¡¼¥»¥ß¥Ê¡¼¤Î¹Ö»Õ¡¢»ñ³ÊËÜ¤ÎÊÔ½¸Åù¤Ë½¾»ö¡£ÆüËÜFP¶¨²ñ¤Îºë¶Ì»ÙÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆFP³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)