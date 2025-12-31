Éü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖTEREA¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢1°Ì¤Ï¡©¡ÚÀìÌç²È¤Î²òÀâ¤â¡Û
¤¿¤Ð¤³ÀÇ¤ÎÁýÀÇ¤ä·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤«¤é²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤«¤é¿·¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹ËÜÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÏÇÑÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¡£
º£²ó¤ÏAll AboutÊÔ½¸Éô¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¡ÖÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¿È¤â¿ô¡¹¤Î¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¿¥¬¥¸¥§¥Ã¥È·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°ËÆ£¹À°ì¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ§¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¡Û
IQOS¥¤¥ë¥Þ¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥É ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¥³¥¯¤ò»ý¤Ä¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¿¥¤¥×¤ä¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥È¥í¥Ô¥«¥ë ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÄÀÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÌÃÊÁ¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á
¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë
¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤ÊÌÃÊÁ¤Ç¡¢¤è¤¯µÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÆàÎÉ¸©¡Ë
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿°¦É²¸©¡Ë
¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥É¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬µÛ¤¤¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÀÐÀî¸©¡Ë
¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤òµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤êÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿»°½Å¸©¡Ë
¡á¡á¡á
¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤2024Ç¯½éÆ¬¤ËÁ´11ÌÃÊÁ¤¬ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Ë¶á¤¤¡Ö¤¿¤Ð¤³¤é¤·¤µ¡×¤äËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤ËMarlboro HeatSticks¡Ê¥Þ¡¼¥ë¥Ü¥í ¥Ò¡¼¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤òÊ¹¤¯¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á
¡Ö¥Þ¥ë¥Ü¥í¤Î²ÃÇ®¼°¤òµÛ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢»æ¥¿¥Ð¥³¤Ï¹¥°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç1ÅÙµÛ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë
¡Ö°ìÈÖ¹¥¤ó¤ÇµÛ¤Ã¤Æ¤ª¤êÌ£¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë
¡ÖIQOSóÕÌÀ´ü¤«¤é¤Î²¦Æ»¤Ç¡¢ÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤µÊÌ£¤¬¸½ºß¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤È¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë
¡Ö¥Þ¡¼¥ë¥Ü¥í¥Ò¡¼¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï²ÃÇ®¼°¤òµÛ¤¤»Ï¤á¤¿Åö½é¤«¤éµ¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ§ÈóÉü³è¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë
¡Ö¥¤¥ë¥Þ¤ÎÁ°¤Ë¤º¤Ã¤È¥Þ¥ë¥Ü¥í¤Ç¥¢¥¤¥³¥¹¤òµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÉü³è¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿½©ÅÄ¸©¡Ë
¡á¡á¡á
°ËÆ£¡§2°Ì¤Î¡ÖTEREA¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤·¤¿IQOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÀìÍÑ¤Î¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥É ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥È¥í¥Ô¥«¥ë ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ï°ìÉô¤Îº¬¶¯¤¤¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥È¥í¥Ô¥«¥ë ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢½é¤á¤ÆµÛ¤Ã¤¿¤È¤»É·ãÅª¤À¤È´¶¤¸¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤â¾ïÍÑ¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»É·ã¤òµá¤á¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤è¤¯ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼·Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ë¥É ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡×¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Î¡ÖMarlboro HeatSticks¡Ê¥Þ¡¼¥ë¥Ü¥í ¥Ò¡¼¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Î¥Þ¥ë¥Ü¥í¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ä¤¹¤¤¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡£
»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Ä¤Ä¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤é¤·¤¤µÛ¤¤±þ¤¨¤â´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£É®¼Ô¤â»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤Ç¤Ï¥Þ¥ë¥Ü¥í¤ò°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢IQOS¤ò½é¤á¤ÆµÛ¤¦¤È¤¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Ü¥í¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Îò»Ë¤¢¤ë¥Þ¥ë¥Ü¥í¤ò¡¢¤Þ¤¿IQOS¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ú°ËÆ£¹À°ì¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÆüËÜ¤Ç½éÂåIQOS¤¬¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤«¤é²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤Î»ÈÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢IQOS¡¦glo¡¦ploom¡¦with¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Æ¥â¥Ç¥ë¤òÊ×Îò¡£µÊ±ìÎò¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤Î°¦±ì²È¡£¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬·î´Ö30ËüÄ¶¤¨¤Î¼çºË¥Ö¥í¥°¡Ö°ËÆ£¹À°ì¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ü¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ±þ±çÃÄ¡×¤Ç¤â²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÌ¾¡§²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±¡¼¥È
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î24Æü¡Á27Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ20¡Á60Âå¤Î250¿Í¡ÊÃËÀ¡§127¿Í¡¢½÷À¡§117¿Í¡¢²óÅú¤·¤Ê¤¤¡§6¿Í¡Ë
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤ÞµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¾¦ÉÊÍý²ò¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¢¤ê¡¢µÊ±ì¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤ÎµÊ±ì¤ÏË¡Î§¤Ç¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:°ËÆ£ ¹À°ì¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¡Ë)
2°Ì¡§TEREA¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥Ü¡¼¥ë¥É ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯ ¥È¥í¥Ô¥«¥ë ¥á¥ó¥½¡¼¥ë¤Ê¤É¡Ë¡¿32É¼2°Ì¤Ï¡¢IQOS¥¤¥ë¥ÞÀìÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖTEREA¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ìÉôÇÑÈ×ÌÃÊÁ¤Ç¤·¤¿¡£
¡á¡á¡á
1°Ì¡§Marlboro HeatSticks¡Ê¥Þ¡¼¥ë¥Ü¥í ¥Ò¡¼¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¡ÊÁ´11ÌÃÊÁ¡Ë¡¿66É¼1°Ì¤Ï¡ÖMarlboro HeatSticks¡Ê¥Þ¡¼¥ë¥Ü¥í ¥Ò¡¼¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤·¤¿¡£IQOS¥¤¥ë¥ÞÅÐ¾ì°ÊÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥É²ÃÇ®¼°IQOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¡á¡á¡á
ÀìÌç²È¤Î²òÀâ1¡¢2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡ÖMarlboro HeatSticks¥·¥ê¡¼¥º¡×¡ÖTEREA¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢All About ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¥¬¥¤¥É¤Î°ËÆ£¹À°ì¤µ¤ó¤Ë¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú°ËÆ£¹À°ì¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÆüËÜ¤Ç½éÂåIQOS¤¬¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿2015Ç¯¤«¤é²ÃÇ®¼°¥¿¥Ð¥³¤Î»ÈÍÑ¤ò»Ï¤á¡¢IQOS¡¦glo¡¦ploom¡¦with¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Æ¥â¥Ç¥ë¤òÊ×Îò¡£µÊ±ìÎò¤Ï40Ç¯°Ê¾å¤Î°¦±ì²È¡£¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤¬·î´Ö30ËüÄ¶¤¨¤Î¼çºË¥Ö¥í¥°¡Ö°ËÆ£¹À°ì¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ü¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥é¥¤¥Õ±þ±çÃÄ¡×¤Ç¤â²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
