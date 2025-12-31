¿¼¥»¥ó¡¦¹á¹Á¤¬À¤³¦ÅÔ»Ô¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
¹á¹Á¤ÎÃæ¹ñÅÔ»Ô¶¥ÁèÎÏ¸¦µæ²ñ¤ÈÃæ³°ÅÔ»Ô¶¥ÁèÎÏ¸¦µæ±¡¤Ê¤É¤Îµ¡´Ø¤¬30Æü¡¢¡Ö2025Ç¯Âè24²ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡Ê¹ñ²È¡ËÅÔ»Ô¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤ò¶¦Æ±¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï¿¼¥»¥ó¤¬7°Ì¡¢¹á¹Á¤¬9°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅÔ»Ô¶¥ÁèÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì50ÅÔ»Ô¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥È¥Ã¥×¤Ï16Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢2°Ì¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¡¢3°Ì¤Ï¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤Ï12ÅÔ»Ô¤¬¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤·¡¢¾å¤«¤é½ç¤Ë¿¼¥»¥ó¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢ËÌµþ¡¢¹½£¡¢ÁÉ½£¡¢½Å·Ä¡¢¹º½£¡¢Æîµþ¡¢Éð´Á¡¢À®ÅÔ¡¢ÀÄÅç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë