¡Ö¼¡¤Ï¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë»î¹ç¤Ç¡×¡¡¹¶·â¤Ï6È¯¡¢¼éÈ÷¤ÏÁê¼ê¥·¥å¡¼¥È0ËÜ¡ÄÁíÂÎ²¦¼Ô¤Î¿ÀÂ¼³Ø±à¤ËÌýÃÇ¤Ê¤·¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡Û
¡¡¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à6¡½0Åì³¤³Ø±à¡Ê31Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¡Ë
¡¡°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ë¤È¤Î¹â¹»2´§¤òÌÜ»Ø¤¹¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤¬¡¢º£Âç²ñ½éÀï¤ÇÅì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤«¤é6ÆÀÅÀ¡£¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÆü¹â¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÄ´»Ò¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÁª¼ê¸¢¤Ë¤âÆþ¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ13¤ÎÆü¹â¤ÏÁ°È¾¤«¤éÈ´·²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£±¦¤«¤é¤Î±Ô¤¤ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÇÁ°È¾19Ê¬¤ÎÁÒÃæ¡ÊÆ±¡Ë¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Æ±25Ê¬¤Ë¼«¤é¸«»ö¤Ê¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤à¤È¡¢Æ±33Ê¬¤Ë¤ÏºÙ»³ÅÄ¡ÊÆ±¡Ë¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´°àú¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾14Ê¬¤Ë¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¤Î³°¤«¤éÈ´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¥¢¥·¥¹¥È¤âÁ°È¾¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î3ÅÀÌÜ¤ÇµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ÎÂç³èÌö¡£FW¤È¤·¤Æ¹¶·â¿Ø¤òÎÏ¶¯¤¯¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¼éÈ÷¿Ø¤âÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò°ìËÜ¤âÂÇ¤¿¤»¤º¡¢Ê¸¶ç¤Î¤Ä¤±¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤ÎíÉõ¾¡¤Á¡£J1Ê¡²¬¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ÊÎáÅã¤ÎÊ¡Åç¡ÊÆ±¡Ë¤Ï¡Ö¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÇÎý½¬¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î²áµîºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï4¶¯¡£º£Âç²ñ¤Ï½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤òÍÊ¤¹¤ë¤¬¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ö¹¶·â¤Ç¾¯¤·¥Ñ¥¹¤¬¤º¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡¤Ï¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¨¤ë»î¹ç¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¡£Ê¡Åç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿¡£¡Ê¾å²¬¿¿Î¤¹¾¡Ë