大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（後7・20）は12月31日、東京・渋谷のNHKホールから生放送され、今年度後期の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う夫婦デュオ「ハンバート ハンバート」が初出場。同作のヒロインを務め、審査員に初起用された女優の郄石あかり（23）、主人公・松野トキと結ばれる英語教師レフカダ・ヘブン役を演じる英俳優トミー・バストウ（34）が見守った。

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

紅組司会の今田美桜は今年度前期の朝ドラ「あんぱん」に主演。ヒロイン2人が揃い踏みした。

トミーは「外国人にとって緊張したけど、紅白に出演するなんて凄いと思います。本当にありがたい」と流暢な日本語。郄石は「一生、忘れられない曲になりました」と語った。

オープニングタイトルバックで話題を呼んでいる、写真家・川島小鳥氏による未公開写真も披露され、郄石はデュオの染み入るステージに感涙した。ドラマさながら、トミーが寄り添った。