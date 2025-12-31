°æ²¬°ìæÆ¡È¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¡É¤Ö¤Á¾å¤²¡ª5·î¤Î¾°ÌïVSÃæÃ«inÅìµþD¤ËÂó¿¿Àï¤Ç¡ÖËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¡×
¡¡¡þWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµéÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¡¡Æ±µé9°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ(»ÖÀ®)¡ã10²óÀï¡äÆ±µé11°Ì ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£(¥Ù¥Í¥º¥¨¥é)¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÄÌ»»13ÅÙÌÜ¤ÎÂç¤ß¤½¤«¶½¹ÔÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬¥Ð¥ó¥¿¥àµéÅ¾¸þ½éÀï¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£º£Ç¯5·î¤«¤é7¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤ÇWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé11°Ì¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¡Ê24¡á¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ò4²ó2Ê¬42ÉÃKO¤ÇÇË¤ê¡¢ÆüËÜÃË»Ò½é¤Î5³¬µéÀ©ÇÆ¤Ø°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾×·â¤ÎKO·à¤è¤ê¤â¥ê¥ó¥°¾å¤Î°æ²¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç²ñ¾ì¤¬Ê¨¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö°æ¾åÂó¿¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¡£¡Ê¸þ¤³¤¦¤Ï¡Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤´¤Á¤ã¤´¤Á¤ã¸À¤¨¤ëÎ©¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤éÎ¾¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÈÀï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Þ¤¢¤É¤Ã¤Á¤«¤È¸À¤¨¤Ð°æ¾åÂó¿¿Áª¼ê¤ÈÍèÇ¯5·î¡Ä°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤ÈÃæÃ«½á¿ÍÁª¼ê¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÇËÍ¤¿¤Á¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤¼¤Ò¤½¤³¤Ç»î¹ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶²ñÄ¹¡¢°æ¾åÂó¿¿¡¢¤½¤·¤ÆÄéÀ»Ìé¤¬¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ç¸«¼é¤ëÃæ¤Ç¤Î¶ÄÅ·¡È¥á¥¬¥Õ¥¡¥¤¥È¡ÉÀë¸À¡£°æ²¬¤Î¿·¤¿¤Ê¤ëÌîË¾¤Ë´Ñ½°¤¬¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡¤Û¤ÜÌµ½ý¤ÇºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿°æ²¬¤Ï¡ÖÌäÂê¤Ê¤¯¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤ì¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÄÌ²áÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¥ê¥ó¥°¾å¤Ë¾å¤²¤¿»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï´°àú¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÈÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥ó¥Á¤Ç´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¯Ê¬¸ü¤¤ÂÎ¤Î¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ËÂÐ¤·¡¢°æ²¬¤Ï³«»Ï¤«¤é¥¸¥ã¥Ö¡¢¥Õ¥ê¥Ã¥«¡¼¥¸¥ã¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤¿¡£Áê¼ê¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤È¥À¥Ã¥¥ó¥°¤Ç¤«¤ï¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ä¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇÂÐ¹³¡£2²ó¤Ë¤Ïº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤ò±¦ÏÆÊ¢¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Áá¤¯¤â¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£3²ó¡¡¤Ë¤Ï¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ËÂç¿¶¤ê¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ÇÈ¿·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¥Ü¥Ç¥£¡¼¡¢±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÊÖ¤·¤¿¡£4²ó¤Ë¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤«¤é±¦¥·¥ç¡¼¥È¤ò¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Çºï¤ê¤Ê¤¬¤é¤Þ¤¿¤âº¸¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î¥À¥¦¥ó¡£¥ª¥ë¥É¥¹¥´¥¤¥Ã¥Æ¥£¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬¥Æ¥ó¥«¥¦¥ó¥È¤ò¿ô¤¨¾å¤²¤¿¡£
¡¡¢§ÄéÀ»Ìé¡¡¡Ê°æ²¬¤¬°æ¾åÂó¿¿¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤ÈÀë¸À¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Àè¤ËÂó¿¿¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¡Ë¤³¤ì²¿¤ÎÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£²¶¡¢·§ËÜ¤Ëµ¢¤ë¤Î¿¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ë¡Ê¶ì¾Ð¤¤¡Ë¡£¤ä¤Ã¤ÑÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤¬¡£À¨¤¤¤¤ì¤¤¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£