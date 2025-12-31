ºæÀµ¾Ï¹ÈÇò26Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡õ°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õº£ÅÄÈþºù¤Î»Ê²ñ¤Ö¤ê¤ÏÀ±¤¤¤¯¤Ä¡©
ºæÀµ¾Ï¡Ê79¡Ë¤Ï99Ç¯¥½¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥È¥ë¤Ç¤Î½Ð¾ì°ÊÍè¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²áµî¥½¥í²Î¼ê¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë6²ó½Ð¾ì¡¢»Ê²ñ¤â3ÅÙÌ³¤á¤¿¡£»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¡Ö26Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤Ç¤¹¡×¤È¿´¶¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¯¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡¢¤¢¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¤Ã¤Ï¡×¤È¹ë²÷¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤«¤é¡Ö»Ê²ñ¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Ê²ñ¤ÏÀ±¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÀ±¡¢3¤ÄÈ¾¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö3¤ÄÈ¾¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
º£²ó¤ÏÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÃËÆ®¸ÆÁÈ¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Rockon Social Club¤È¶¦¤ËÅÐ¾ì¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡Ö¥¶¥Ã¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥á¥É¥ì¡¼¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡×¡Ö¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡×¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ö¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡×¤Î4¶Ê¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÇ¡°ÕËÀ¤ò¾²¤ËÍî¤È¤¹¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë½¦¤¤Ä¾¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£