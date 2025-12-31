ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ à¿äÄêáÇ¯Êð¤ÎÎ¢Â¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¤ß¤ó¤Ê±£¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÂçÂÎ¤Ï¤¢¤ì¤è¤ê¾å¡×
¡¡º£Ç¯¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥×¥íÌîµåºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ÎÂ¼¾åðó¼ùÅê¼ê¤È¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤¬£³£±ÆüÊüÁ÷¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÄ¶¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡ß·ÝÇ½¿Í¥Ð¥È¥ë¡¡Ìîµå¡õ±ØÅÁ¡õºå¿À£ÖÀï»Î¤¬³¹¥Ö¥é¤ÇÂç¤Ï¤·¤ã¤®£Ó£Ð¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¶¹â³ÛÇ¯Êð¤ÎàÎ¢Â¦á¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¡Ê¿·»³¡¢ÀÐ°æ¡Ë¤È¹âµé¥¹¥Æ¡¼¥Å¹¤Ç¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿·»³¤«¤é¡Ö£²¿Í¤Ç¡Ê¿©»ö¤Ë¡Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀèÇÚ¤ÎÂ¼¾å¤µ¤ó¤¬¤ª¤´¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Ä¡×¤È½Â¡Á¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿¹²¼¤Ï¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤Ã¤¹¡£¤½¤ê¤ã¤¢¤â¤¦¡¢¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤ÈµÕ¤Ëðó¼ù¤µ¤ó¤Î´é¤òÄÙ¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡£¤À¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¤ª¤´¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¥Û¥¯¥Û¥¯´é¡£
¡¡¿·»³¤¬¡Ö·Ý¿Í¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤ÎµëÎÁ´°Á´¤Ë¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢¿¹²¼¤Ï¡Ö¤±¤É¤Í¡¢¤ß¤ó¤Ê±£¤·¤Æ¤ë¤ó¤¹¤è¡£¤¢¤ì¡¢à¿äÄêá¤Ê¤ó¤Ç¡£·ë¶É¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤¬¡Ö¼ÂºÝ·ë¹½¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¿¹²¼¤Ï¡ÖÂçÂÎ¼ÂºÝ¤Ï½Ð¤Æ¤ë¡Ê¶â³Û¡Ë¤è¤ê¤Ï¾å¤À¤È»×¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿Â¼¾å¤Ï¡Ö¤¨¡ª¡©¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¡©¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¬¡¢¿¹²¼¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡¢°ìÈÖ±£¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Á¡×¤ÈÎ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤¢¤ì°Ê¾å¤Ê¤ó¤ä¡Ä¡×¤È¸ý¤¢¤ó¤°¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿¹²¼¤Ï¡Ö·ë¶ÉÌîµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¤ª¶â¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ì¤Ã¤Æ¡£Îã¤¨¤Ð¥°¥Ã¥ºÂå¤È¤«¤Ï¤¢¤½¤³¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤¬¡Ö¥Ç¥«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¥°¥Ã¥º¤â¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£