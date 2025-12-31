±ÊÌî²ê°ê¡¡Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¥Ö¥í¥°¹¹¿·¤Ç°ìÉôÊóÆ»¤ò¤±¤óÀ©¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¤¬£³£±Æü¡¢Ìó£²Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤ÏÀèÆü¡¢¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿£Î£å£ô£æ£ì£é£ø±Ç²è¡ØËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡Ù¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡¡É÷¼Ù¤Ê¤É¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¹¤«¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î°ìÇ¯¡¢£²£°£²£µÇ¯¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£Æü¤Þ¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ·Á¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Äº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¾¡¼ê¤ËÈ¯¿®¤µ¤ì¤ë¾ðÊó¤·¤«º£¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤½¤Á¤é¤ò¿®¤¸¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈºÆÅÙ¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂ¿¤¹¤®¤Æ°ì¸Ä¤º¤Ä¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤¤¤Ä¤«¡¢¥á¥¤¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¡£ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡±ÊÌî¤Ïº£Ç¯£´·î¡¢½µ´©Ê¸½Õ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê£´£±¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£