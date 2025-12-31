¡ÚWBC¡Û¥É¥ß¥Ë¥«ÂåÉ½¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤¬àÉÔ¸øÊ¿á¤ò¼çÄ¥¡ÖÆüËÜ¤Ï£±Ç¯ÄÌ¤¸¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡×
¡¡£×£Â£Ã¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤ò¡Ö·ëÂ«ÎÏ¡×¤È¿ä»¡¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ú¡¡£Ä£Å£Ð£Ï£Ò£Ô£Å£Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸½¹Ô¥ë¡¼¥ë¤Ç²æ¡¹¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Á¡¼¥à¤ò½¸¤á¤Æ²¿½µ´Ö¤«Îý½¬¤ò¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¹¡££³¤«·îÈ¾¤â¥×¥ì¡¼¤»¤º¤Ë£×£Â£Ã¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î»î¹ç¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÂ¾¹ñ¤è¤êÍÍø¤Ç¤¹¡×¤Èà¥Ï¥ó¥Ç¥£á¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£Î£Ð£Â¤ÎÁª¼ê¤¬¹ñºÝ»î¹ç¤ÇÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òºî¤ê¾å¤²¡¢£×£Â£Ã¤Ç£Í£Ì£Â¤ÎÁª¼ê¤È¥¥ã¥ó¥×¤Ç·ëÂ«¤¹¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤ä¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ÏÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥×¥ì¡¼´Ä¶¤Î°ã¤¤¤äÆüÄøÅª¤ÊÌäÂê¤Ç½àÈ÷¤¬Â¤ê¤º¡¢¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Ï£Í£Ì£Â¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥Ê¡¼¤ËÈ´ËÜÅª¤Ê²þ³×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥²¥ì¡¼¥í¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥¿¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Õ¥ê¥ª¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤é¤Î¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¤ÇÂè£³²óÂç²ñ¡Ê£²£°£±£³Ç¯¡Ë°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥Ã¥È¡×¤â¡ÖÂç²ñÁ°¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¹Ô¤Î£Í£Ì£Â¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤ò´Þ¤àÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÆüËÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¥×¥Û¥ë¥¹¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç²ñÁ°¤Ë¤è¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ì¤¬Âç²ñ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤Ö¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£