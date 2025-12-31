¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀðµ×ÊÝÇîÀµ¡¡¸µÃ«Í§µ®¤Èà¥Î¡¼¥¬¡¼¥ÉáÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ç²¦ºÂ½éÂ×´§¡ª É×¿Í¤Ë´¶¼Õ¡Ö¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¤Î£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¡¢Àðµ×ÊÝÇîÀµ¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¸µÃ«Í§µ®¡Ê£³£¶¡Ë¤È¤ÎÁÔÀä¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ´¿´î¤Î²¦ºÂÂ×´§¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ïº£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ç£Ð¡¡¥Õ¥é¥¤µé¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤â¤«¤±¤¿Âç¤ß¤½¤«¤Î·è¾¡Àï¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¤¤¿¡£»î¹ç¤ÏÀïÁ°Í½ÁÛ¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÁÔÀä¤Êºï¤ê¤¢¤¤¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë¤Ë¤ÏÀðµ×ÊÝ¤ÎÂÇ·â¤¬¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢¸µÃ«¤Î³Û¤«¤é½Ð·ì¡£°ìÊý¤Ç£³£Ò¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¸µÃ«¤¬¾å¤«¤é¸ª¤Ç¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë£²¿Í¤Ï´éÌÌ¤«¤éÎ®·ì¤·¤Ê¤¬¤éÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¤¢¤²¤Ä¤Ä¡¢¤Û¤Ü¥Î¡¼¥¬¡¼¥É¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Î¾Íº¾ù¤é¤Ì»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¡¢È½Äê£³¡½£°¤ÇÀðµ×ÊÝ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£»²Àï¤«¤é£·Ç¯È¾¤Ç¤È¤¦¤È¤¦ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Àðµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¸µÃ«¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡Ä¡£·è¾¡¤Ç¸µÃ«Áª¼ê¤È¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸µÃ«Áª¼ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤É¤óÄì¤Î»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¥À¥á¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Ð¤Ç¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿±ü¤µ¤ó¤Îµþ¹á¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Õ¥é¥¤µé¤Î²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥é¥¤µé¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£