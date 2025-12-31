¡Ú¹ÈÇò¡Û»°»³¤Ò¤í¤·¡¢¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿Ã£À®¡Ö¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×º¸¼ê¤Ç¤³¤ó¿È¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡¡£±£²£¹¿ÍÃæÌó£¶£°¿Í¤¬½é»²²Ã¤ÈÌÀ¤«¤¹
¡¡Âè£·£¶²ó£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤¬£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î£Î£È£Ë¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£±£±Ç¯Ï¢Â³£±£±²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë²Î¼ê¤Î»°»³¤Ò¤í¤·¤Ï¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè£¹²ó¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤Ç¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡£±£²£¹¿Í¤Ë¤è¤ë¡ÖÏ¢Â³¤·¤Æ¤±¤ó¶Ì¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¿Í¤ÎºÇ¤âÄ¹¤¤Îó¡×º£Ç¯¤â¤±¤ó¶Ì¤Î¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¤ËÄ©Àï¡££²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»°»³¤¬Ï¯¡¹¤È²Î¤¦Ãæ¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢Îý½¬¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤±¤ó¶Ì¥ê¥ì¡¼¤Ï²Î¤¤½ª¤¨¤¿£±£²£¹¿ÍÌÜ¤Î»°»³¤Þ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤±¤ó¶Ì¤òÂç»®¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡¥®¥Í¥¹µÏ¿À®¸ù¤ò·è¤á¤¿»°»³¤Ï¡¢º¸¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£¤Û¤«¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ£É£Ì£Ì£É£Ô¤Î£É£Ò£Ï£È£Á¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¡õ£Ô£Å£Á£Í¤Î£Í£Á£Ë£É¡¢£Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¡¢¥Ï¥ê¥»¥ó¥Ü¥ó¡¦Ì§ÎØ¤Ï¤ë¤«¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡»°»³¤Ï¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢¼Â¤Ï£±£²£¹¿ÍÃæÈ¾Ê¬¤Î£¶£°Ì¾¤¯¤é¤¤¤Ï½é»²²Ã¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¶ÛÄ¥´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¾ì¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤ä¤ëÊý¤Ï¡£¤ï¤ê¤ÈÇ¯Îð¤â¼ã¤¤Êý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆâ¿´¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤¢¤Þ¤ê¶ÛÄ¥´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç£±£²£¹¿Í¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤Î¾Ð¤ß¡£¡Ö¡Ø¤¢¤¢¡¼¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¡¢¤â¤·¤ä¡©¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£Á°¤Ë¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¡¢²Î¤À¤±²Î¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÇÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤·¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¡ØÃ£À®¤Ç¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤±¤ó¶Ì¤Î²Î¤ò½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡££Ä£Ê¡¡£Ë£Ï£Ï¤µ¤ó¤È²»³Ú¤Ç½é¤á¤Æ¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤âºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤âËÍ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±£²Ç¯Ï¢Â³£±£²²óÌÜ¡Ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¡ËÃ£À®¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¢¡»°»³¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Î¾§¶Ê¤È¤±¤ó¶ÌÄ©Àï
¡¡¢¦£±£·Ç¯¡¡ÃË¤ÎÎ®µ·¡á¼ºÇÔ¡Ê£±£²£´¿Í¡Ë
¡¡¢¦£±£¸Ç¯¡¡¤¤¤´¤Ã¤½º²¡áÀ®¸ù¡Ê£±£²£´¿Í¡Ë
¡¡¢¦£±£¹Ç¯¡¡Ë¾¶¿»³²Ï¡á¼ºÇÔ¡Ê£±£²£µ¿Í¡Ë
¡¡¢¦£²£°Ç¯¡¡ËÌ¤Î¤ª¤ó¤ÊÄ®¡áÀ®¸ù¡Ê£±£²£µ¿Í¡Ë
¡¡¢¦£²£±Ç¯¡¡ÉâÀ¤»±¡áÀ®¸ù¡Ê£±£²£¶¿Í¡Ë
¡¡¢¦£²£²Ç¯¡¡Ì´ÄÉ¤¤¿Í¡áÀ®¸ù¡Ê£±£²£·¿Í¡Ë
¡¡¢¦£²£³Ç¯¡¡¤É¤ó¤³ºä¡á¼ºÇÔ¡Ê£±£²£¸¿Í¡Ë
¡¡¢¦£²£´Ç¯¡¡Îø¡Ä¾ðÇ°¡áÀ®¸ù¡Ê£±£²£¸¿Í¡Ë